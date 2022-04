5554 stemmer har talt.

Danmarks bedste ishus ligger i Nibe og hedder Guf og Kugler.

Ishuset åbnede i 2014 og siden har den isglade familie udvidet forretningen med endnu et ishus i Aalborg centrum.

Og begge steder har kunderne de seneste dage stået i kø for at nyde en is i det lækre forårsvejr.

Bag succesen står ismutter Charlotte Korsholm, hendes mand og hendes søster Marianne Korsholm. Og forud for afsløringen fredag, var der da en smule nervøsitet at spore hos iselskeren.

»Mon Ismutter hvisker Isfatter i øret, at han bare skal have is i maven?«

Sådan skrev Charlotte Korsholm torsdag på Guf og Kuglers Instagram-profil.

Men der var altså ikke grund til den store bekymring for familien, som fredag kunne bade sig i både sol og succes.

På andenpladsen med 5422 stemmer finder man The Waffle House i Kerteminde. På en fjern tredjeplads med 1303 stemmer er Knolden i Slagelse.

Sortimentet, som vækker begejstring hos kunderne, byder på et væld af lækre smage.

Banandrøm, saltkaramel, cheesecake, københavner. Alle is kan toppes med lækkert hjemmelavet guf med enten lakrids eller vanilje smag.

Som noget nyt har ishusene skudt sommeren i gang med en jydehat, som er en mørk chokoladekuppel, der pryder toppen af enhver lækker vaffel.

Opdag Danmark står bag kåringen af Danmarks Bedste Ishus.