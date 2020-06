Siden midten af maj har antallet af nye henvisninger til hospitaler nærmet sig et mere normalt niveau.

Der var et stejlt fald i antallet af nye henvisninger til udredning på de danske sygehuse i corona-epidemiens første uger.

I uge 15 var der 3483 nye henvisninger til udredning på somatiske afdelinger. I starten af året var tallet mere end fem gange så højt.

Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen over aktiviteten på sygehusene fra 6. januar til 3. maj.

Selv om faldet til en vis grad var tilsigtet, har der dog også været et utilsigtet fald i antallet af henvisninger.

Det gælder for eksempel antallet af henvisninger til pakkeforløb for kræft. Her blev 1181 henvist i uge 15 mod 3010 i uge 2.

Sundhedsstyrelsen udtrykker i sin rapport bekymring over udviklingen:

- Dette kan betyde, at sygdommen opdages på et senere tidspunkt, hvor sygdommen kan være forværret eller mere udviklet.

- Dette kan resultere i, at behandlingsmulighederne er færre, lyder det.

Sundhedsvæsenet gennemgik i marts en stor omstilling for at kunne håndtere corona-epidemien, der bredte sig i det danske samfund.

Derfor var en del af opbremsningen i aktiviteten bevidst.

Den lavere aktivitet kan have betydning for befolkningens sundhedstilstand - både på kort og lang sigt.

Det siger Helene Probst, der er konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen:

- Vi har undervejs været bekymret for, om nogle af de patienter, der burde blive vurderet inden for kort tid, nu også blev det, siger hun i en meddelelse.

Siden april har regionerne, der driver hospitalerne, haft fokus på at vende tilbage mod et mere normalt aktivitetsniveau.

Siden uge 15, hvor der var det laveste antal nye henvisninger i perioden, er antallet af nye henvisninger til udredning på somatiske afdelinger steget til 12.653 i uge 18. Henvisningerne til pakkeforløb for kræft er steget til 2478.

Samme billede tegner sig for nye henvisninger til udredning på psykiatriske afdelinger. Det nåede bunden i uge 15 på 167, men er siden steget til 583 i uge 18. I uge 2 var der 845 nye henvisninger.

- Derfor er vi glade for at se, at sygehusaktiviteten er på vej op igen, og vi vil sammen med regionerne og de praktiserende læger have fokus på, at aktiviteten igen øges, og at patienterne henvender sig, siger Helene Probst.

/ritzau/