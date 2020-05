Chefredaktør Mette Østergaard har allerede nået meget i sin karriere som journalist, også en shitstorm om au pair-piger. Den 11. maj fylder hun 40 år.

Hun har gjort kometkarriere i medieverdenen, og i 2017 blev hun som blot 37-årig udnævnt til chefredaktør for landets ældste avis, Berlingske i Pilestræde i København.

Mette Østergaard har haft fart på, siden hun i 2006 blev uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole.

Hun fik job som politisk reporter på TV2 fra 2006-2008. Hun har været ansat på Jyllands-Posten og Børsen. I 2008 blev hun politisk redaktør på Politiken og i 2011 redaktionschef.

I november 2014 vendte hun tilbage til tv som chefredaktør og senere kanalchef for TV2 News.

Mandag den 11. maj fylder hun 40 år.

Mette Østergaard voksede op i midtjyske Ans. Hendes mor var dagplejemor og faren malermester, fortalte hun i 2016 til bladet Euroman.

Mette Østergaard er efter eget udsagn stor fan af Pippi Langstrømpe-citatet "Det har jeg aldrig prøvet før, så det er jeg sikkert god til".

- Sådan kunne jeg godt ønske mig, at lidt flere kvinder tænkte, så de turde springe ud i noget, der ikke var helt sikker havn (....). Jeg tror mere på en stejl læringskurve end på at læse alt op på forhånd, sagde hun til Euroman.

Chefredaktøren har da også sat sig i respekt, hvor hun har arbejdet. Men nyhedsjagten gav hende i 2014 en alvorlig skramme, hun gerne ville slette fra historien.

Mette Østergaard og Politiken "erfarede" ligesom flere andre medier under formandsopgøret i Venstre, at Lars Løkke Rasmussen ville gå af som formand. Det gjorde han som bekendt ikke.

- Det var en reminder om, at den blodrus, der kan opstå, når du breaker en historie, ikke er til gavn for nogen. Løkke-historien var ekstremt ødelæggende for den troværdighed, vi som medier skal leve af, erkendte hun i 2018 i Eurowoman.

I december 2019 blev Mette Østergaard centrum i en veritabel shitstorm. Det skete, da hun gik til modangreb på integrationsminister Mattias Tesfayes plan om at afskaffe au pair-systemet. Tesfaye havde svært ved at få øje på den kulturelle udveksling, som er idéen med ordningen.

- Hvis Tesfaye vil have flere kvinder i ledelse, må han gøre det muligt at få hjælp, mente Berlingskes chefredaktør.

Overprivilegeret alenemor, der kører karriere for fuldt blus, mens underbetalt filippinsk arbejdskraft kan få lov at passe de to børn, buldrede kritikken på de sociale medier.

- En lavt betalt kvinde fra den tredje verden er åbenbart forudsætningen for Østergaards egen ligestilling, lød det i Ekstra Bladet.

"Min au pair og jeg bliver et arbejdsfællesskab", replicerede Østergaard i Politiken og afviste, at der er tale om underbetaling.

Hun ville gerne være med til at hæve au pairers månedsløn på 4350 kroner med 1200 kroner - men afviste at oplyse sin egen løn, fordi hun fandt beløbet "irrelevant".

/ritzau/