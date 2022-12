Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Først troede Steffanie Joan Nielsen, at det var et rådyr, der løb foran hendes bil, men da hun kom tættere på og så bedre efter, så kunne hun godt se, at det var det bestemt ikke.

»Køerne på den anden side af vejen kiggede også meget, så jeg tænkte: Hvad er det for et dyr? Og så gik det op for mig,« siger hun og fortsætter:

»Det var en ulv.«

Dyret løb ind i krattet ved siden af vejen. Steffanie Joan Nielsen kørte ind til siden og kørte langsomt på siden af det ulvelignende dyr, mens hun filmede.

Ulven i Danmark - I Danmark blev ulven endeligt udryddet ved Estvadgård syd for Skive i 1813. - Først efter 199 års fravær blev der igen med sikkerhed konstateret ulv i Danmark. Den første bekræftede ulv blev fundet død i Nationalpark Thy i Nordjylland i november 2012. Siden er der observeret ulve og indsamlet DNA-spor i det meste af Jylland. - Fra og med 2012 er der blevet DNA-registreret 7 ulveindivider i Jylland: 5 hanner, 1 hun og 1 af ukendt køn. Derudover er der i 2017 blevet fotodokumenteret et kuld på otte ulvehvalpe. - DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har udpeget ti steder i Danmark, hvor det vurderes sandsynligt, at ulve kan bosætte sig. Det drejer sig primært om de vestlige og nordvestlige egne af Jylland. - Ulven er Europas næststørste rovdyr på land. Kun den brune bjørn er større end ulven. Mange af de store rovdyr er i fremgang i Europa, hvilket primært skyldes fredning af dyrene i hele EU. De seneste år er rovdyr som ulv, brun bjørn og los derfor blevet mindre sjældne i Europa. Kilder: Miljøstyrelsen og Københavns Universitet

»Det var ret vildt. Jeg har altid været bange for hunde, så jeg er naturligvis også bange for ulve. Derfor var jeg virkelig glad for, at mit første møde med den blev i min bil,« siger hun.

Hun kørte ved Torsager mellem Viborg og Randers, hvor hun ofte bruger skoven til at gå tur, samle svampe og lignende.

»Jeg har da tænkt over, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg kom gående med min toårige og mødte en ulv, men efter den her oplevelse, er jeg ikke så bange længere,« siger hun og forklarer, at det var tydeligt for hende, at det, der lignede en ulv, var mere bange for hende, end hun var for den.

Selvom man ikke kan sige med sikkerhed, om det er en ulv eller ej, så er Steffanie Joan Nielsen ret sikker – og som du kan se på videoen øverst i artiklen, så ligner det også meget en ulv, hun har mødt.

Steffanie ser normalt kun rådyr i skoven, så derfor var det også, hvad hun først troede, hun så. Foto: Privatfoto Vis mere Steffanie ser normalt kun rådyr i skoven, så derfor var det også, hvad hun først troede, hun så. Foto: Privatfoto

TV 2 Østjylland, der først skrev om hendes møde med dyret, har talt med Kent Olsen, som er ulveekspert på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Han fortæller, at det med stor sandsynlighed er en ulv. Der er mindst fem ulve i Danmark, fortæller han.

»Jeg har ikke en holdning til om den skal være her eller ej,« siger Steffanie Joan Nielsen og henviser til de mange historier om folk, der har ønsket ulven fjernet fra Danmark.

Hun er bare glad for, at hun fik filmet sit møde med den.

»Det er da ret vildt, at jeg var så heldig at få den på video,« siger hun.