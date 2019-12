Intet er for stort eller småt, når Stephanie Fisker tager sine lyttere med bag om de kendtes 'fede liv'.

I sin samtale-podcast 'Anden til venstre' deler hun også sine erfaringer om, hvordan det er at være den ukendte partner til en kendt.

Hun deler, hvordan hun bekymrede sig om, hvorvidt hendes mand var hjemme til deres søns fødsel, at være opslidt af at være alene om opgaven med syge børn, og da hendes hverdag pludselig blev vendt på hovedet, da hun som højgravid og på barsel pludelig fik at vide, at nu skulle hun flytte.

Podcasten hedder 'Anden til venstre', fordi Stephanie Fisker og hendes gæster har samtaler om, hvordan det er at være den 'anden til venstre' ved siden af deres kendte partnere.

Stephanie Fisker er kvinden bag podcasten 'Anden til venstre'. Foto: Byrd / Kasper Løjtved

For lidt over to år siden flyttede Stephanie Fisker sin familie fra Aarhus til København for at følge sin fodboldmand, Kasper Fisker, som til daglig spiller for Brøndby IF.

Under barslen med parrets andet barn og en mand, der var meget væk, mærkede hun for første gang ensomheden trænge sig på.

Ved et middagsselskab med sin barndomsven Jobbe, som er gift med tv-værten Hans Pilgaard, blev hendes podcast-koncept til.

»Hans foreslår, at podcasten skal hedde 'Anden til venstre', og den skal handle om at leve sammen med en, 'der er på',« fortæller Stephanie Fisker og fortsætter:

»Jeg tænkte, at det er det, jeg skal. Hans har virkelig set og hørt mig,« siger hun.

I podcasten inviterer hun gæster hjem, som hun har det til fælles med, at deres samlevers job foregår i rampelyset.

I afsnittene, som hun selv klipper, spørger hun ind til glæder og udfordringer hos dem, der 'ikke er den'.

En gang imellem indvier hun også lytterne i de konsekvenser, det har for hendes egen familie, at hjemmets mand er professionel sportsudøver.

Men det har en pris for Stephanie Fisker, som ud over podcasten driver en Instagram-profil og en blog, at være så ærlig.

'Anden til venstre' er blevet frirummet til at mærke efter for en kvinde, 'der føler alt'.

»Det er simpelthen så dejligt og lærerigt for mig at høre folks historier, og at jeg også en gang imellem kan få lov til at dele mine erfaringer,« siger hun og fortsætter:

»Det, som jeg har på hjerte, og mine tanker og følelser, dem deler jeg meget ærligt.«

Stephanie er gift med Brøndby-spilleren Kasper Fisker.

Stephanie Fisker, som tror på, at alle har en interessant historie, har valgt ikke at 'fedtspille' med sig selv i udsendelserne – også selvom hun kan blive ramt på forfængeligheden.

»Det er virkelig sårbart, men det må det gerne være, for sådan er livet,« siger Stephanie Fisker og fortsætter:

»Jeg er nærmest helt høj, når jeg er færdig, og så bliver jeg helt vildt træt, for det kræver enormt meget nærvær at have så intens en samtale med et andet menneske, men det er på den virkelig gode måde.«

Men det kan være svært for den professionelle fodboldkone, som hun kalder sig, at ignorere de negative kommentarer, der følger med.

»Hvis nogle siger, jeg er nederen eller fylder for meget, så lytter jeg desværre til dem,« siger Stephanie Fisker, som arbejder med ikke at tage de negative ting ind.

'Anden til venstre', som lige om lidt kører på fjerde sæson, har 30-40.000 lyttere og er sponsoreret af Kids Zoo Vitaminer og Blue Microphones.

Og det er, selvom Stephanie Fisker og Kasper Fisker har en intern joke om, hvem der reelt er 'den anden til venstre', da Stephanie faktisk har flere følgere på Instagram end sin fodboldspillende mand.