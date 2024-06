»HJÆLP mig med at finde min soulmate!!!!«

Bønnen faldt fra 28-årige Stefanie Amanda Henriksen, der mødte sin drømmemand på vej hjem fra en bytur, som hun desværre ikke fik kontaktoplysninger på, før han forsvandt ud i de tidlige morgentimer.

Lørdag aften kom han nærmest derfor som et lys i mørket.

Den 28-årige selvstændige fortæller, at hun har haft bedre perioder i sit liv.

Stefanie Amanda Henriksen havde dette outfit på den aften, hun mødte den portugisiske mand. Foto: Privatfoto: Stefanie Amanda Henriksen Vis mere Stefanie Amanda Henriksen havde dette outfit på den aften, hun mødte den portugisiske mand. Foto: Privatfoto: Stefanie Amanda Henriksen

»Jeg har været meget stresset, og nu er jeg i et punkt i mit liv, hvor jeg synes, tingene er lidt meningsløse,« siger hun.

Dén aften i byen skulle dog give hende en fornemmelse af mening tilbage i livet.

Natten til søndag omkring klokken 02 tog hun afsked med sine veninder foran natklubben Arch i København. Hun gik hjemad med bøjet nakke og et ønske om at være alene.

Men sådan skulle det ikke gå.

»Lige pludselig fik jeg øjenkontakt med en mand, som sad og spiste kebab. Han gik op til mig og spurgte, om jeg var okay.«

Stefanie var ærlig overfor manden og fortalte ham, at hun ikke havde det godt. Han tilbød at finde en taxa til hende eller holde hende ved selskab.

Der var kemi mellem de to ved første øjenkontakt, så Stefanie Amanda Henriksen tillod mandens selskab på trods af det tidligere ønske om at være alene. Gåturen endte ved Skuespilhuset, og her flød samtalen i timevis.

»Pludselig var der gået tre timer, hvor vi havde snakket om dybe emner som parforhold og hele livet. Jeg har aldrig oplevet at være så enig med et andet menneske, det var som om vi var én person.«

Drømmefyren fortalte, at han kom fra Portugal og var i Danmark for at arbejde.

»Hans jobtitel havde en masse fancy ord, og han arbejdede på et stort kontor, jeg ikke kan huske navnet på, men han var meget overrasket over, at jeg ikke kendte det.«

Arbejdet var nu slut, og han havde en flybillet hjem et par dage senere.

Sådan beskriver Stefanie manden fra Portugal Ca 30-36 år gammel

Mørkt og halv langt hår

Klare grønne øjne

Lys i huden

Pænt klædt

Fra Portugal

Solen begyndte at stå op over København, og Stefanie behøvede pludselig et toilet på et nærliggende hotel. Manden lovede at vente på hende.

Men da hun kom ud fra toilettet, var han ikke til at finde.

»Jeg kunne mærke, at jeg blev virkelig, virkelig ked af det.«

På toilettet havde Stefanie Amanda Henriksen opdaget, at hendes makeup havde brug for at blive opfrisket, efter at have grædt natten igennem. Hun husker ikke, hvor længe hun brugte på toilettet, men det havde taget sin tid.

Men nu var hun i problemer.

Deres samtale havde været så dyb, at de ikke tænkte på at følge hinanden på sociale medier eller udveksle telefonnumre.

»Jeg kan ikke engang huske hans navn, fordi jeg var fuld og navnet var portugisisk.«

Nedslået over, at drømmemanden var gledet ud gennem fingrene på hende, lavede hun et opslag på det sociale medie Reddit, hvor brugere anonymt kan diskutere diverse emner.

Her væltede det ind med kommentarer, men ingen af dem førte til manden.

Selvom de to lever et liv langt fra hinanden, vil Stefanie Amanda Henriksen gerne have mulighed for at fortælle, hvad mødet med manden betød for hende.

»Jeg håber, at jeg kan få kontakt med ham, om ikke andet så bare for at tak for, at han gjorde min aften så meget bedre.«

Ville du flyve til Portugal, hvis han inviterede dig derned nu?

»Jeg troede ikke, at jeg nogensinde ville sige det, men ja, det ville jeg faktisk,« siger Stefanie Amanda Henriksen.

Hun håber, at han – eller folk, der ved, hvem han er – kontakter hende på Instagram.