De fleste af os har nok prøvet at taste et password forkert og så få at vide, at man har to forsøg til, før kontoen bliver spærret.

Men kunne du forestille dig, at konsekvensen i stedet var, at du ville miste en formue, der svarer til over én milliard kroner?

Det lyder måske som plottet til en amerikansk B-film, men ikke desto mindre er det den barske sandhed for tyske Stefan Thomas, der arbejder som programmør i amerikanske San Francisco.

Det fortæller New York Times.

Tyskeren er nemlig indehaveren af 7.002 bitcoins, der har en værdi på cirka 245 millioner dollar.

Omregnet til danske kroner svarer det til knap 1,5 milliarder kroner.

Men – og det er ét kæmpe men – der er et stort problem.

Stefan Thomas' bitcoins ligger nemlig på en såkaldt IronKey-harddisk, som tyskeren kan tilgå via et kodeord, han lavede tilbage i 2011, da han fik sine bitcoins i betaling for at lave en video om valutaen.

Problemet er dog, at han har glemt kodeordet, og at han har brugt otte ud af ti forsøg.

Hvis han skriver det forkerte kodeord i de sidste to forsøg, vil harddisken låse sig selv og kryptere hans bitcoins.

Med andre ord: Stefan Thomas vil miste sin formue.

For altid.

Til New York Times fortæller han, at han har skrevet koden ned på et stykke papir, som han har mistet.

Otte gange har han dog troet, at han endelig havde husket det, men herefter blevet skuffet.

»Jeg har bare ligget i sengen og tænkt over kodeordet. Så har jeg gået over til computeren, men det har ikke virket, og så er jeg blevet desperat igen,« siger tyskeren til den amerikanske avis.

Ud af de cirka 18,5 millioner bitcoins, der findes i verdenen, er cirka 20 procent af dem placeret i såkaldte 'wallets', som ejeren af den ene eller anden grund ikke kan tilgå.

Mange af dem er dertil opbygget på en måde, så selv ikke de mest it-kyndige kan bryde dem op og få adgang til de bitcoins, der ligger på dem.

Én bitcoin har lige nu en værdi på 213.000 danske kroner.