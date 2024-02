Det var en af de sidste ture ned ad pisten. Lørdag havde Steen Bruni og hans søn, Benjamin, sidste dag på ski i Hemsedal i Norge. Men turen endte i et kæmpe chok.

Og det kunne være endt meget værre. Pludselig blev 11-årige Benjamin taget af en lavine.

»Han lå begravet, men hans hoved kunne lige stikke op. Var sneen fortsat, ville han have været helt begravet. Det var meget voldsomt,« siger Steen Bruni, der selv optog den voldsomme oplevelse på video:

»Idet jeg gjorde det, skred sneen bare. Jeg tænkte 'lige om lidt bliver han begravet'.«

Steen og Benjamin på skiferie. Foto: Privat. Vis mere Steen og Benjamin på skiferie. Foto: Privat.

Steen Bruni lægger ikke skjul på, at han blev chokeret og ilede over for at finde sin søn i sneen.

Det fortalte Steen Bruni først til Ekstra Bladet.

Lørdag aften, da skiferien planmæssigt er ovre, sætter Sten Bruni – i bilen på vej hjem mod Danmark – også ord på hændelsen over for B.T.:

»Jamen, vi stod det samme sted i går, og så tænkte vi, at vi ville have en tur mere samme sted. Og så tænkte jeg, at jeg lige ville optage en video.«

Benjamin på ski i Hemsedal i Norge. Foto: Privat. Vis mere Benjamin på ski i Hemsedal i Norge. Foto: Privat.

Heldigvis slap Benjamin uden skader.

»Han har ikke helt fordøjet det endnu. Han er lidt paf, men han er bare glad for, at han slap ud af sneen.«

»Heldigvis var folk hurtige til at komme forbi. De stoppede op og hjalp til. De kunne godt se, at der lå en under sneen. Og så fik vi tilkaldt en ski-patrol, som hjalp os ned.«

Det lykkedes nemlig kun at finde en ski, hvorfor Benjamin ikke kunne komme ned på egen hånd.

Der har siden lørdag morgen været meldinger om lavinefare flere steder i Norge, herunder i Hemsedal.

Men ifølge Steen Bruni var der ikke umiddelbart nogen fare der, hvor han og Benjamin kørte.

»Der kom en masse forbi udover os. Og jeg har ikke hørt nogen snakke om det.«

»Jeg vil da også sige, at man kunne have spærret området af, hvis vi ikke måtte køre der. De kunne have advaret lidt mere,« lyder det fra Steen Bruni.

Han tilføjer, at det så ud som om flere andre blev hjulpet ned gennem sneen. Han så i hvert fald flere helikoptere i luften, siger han.

Heldigvis skete der ikke noget alvorligt med Benjamin.