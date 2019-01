En række småinvestorer anklager den selvbestaltede alkoholterapeut Steen Svartzengren, der var hovedperson i DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet', for under mystiske omstændigheder at have tabt deres indskud på ca. seks millioner kroner.

Derudover er han blevet politianmeldt af Saxo Bank for dokumentfalsk, ligesom Steen Svartzengreen ifølge B.T.s oplysninger angiveligt skulle have meldt sig selv til Nordsjællands Politi.

Ifølge anmeldelsen fra Saxo Bank skulle han have manipuleret med nogle kontooplysninger i et forsøg på at få udbetalt et pengebeløb.

B.T. har talt med Steen Svartzengren for at høre ham om sagen.

Jeg er vidende om, at du er meldt til politiet for dokumentfalsk af Saxo Bank. Hvad siger du til det?

»Det er jeg så ikke bekendt med. Det kan jeg sige til dig helt bramfrit. Det må jeg afvise. Det har jeg absolut ingen kendskab til. Det her må være en personlig hetz.«

Du skulle også have anmeldt dig selv til Nordsjællands Politi?

»Det kender jeg slet ikke noget til. Jeg er ikke blevet forelagt det her.«

Så du kender ikke noget til, at du skulle have anmeldt dig selv for dokumentfalsk?

»Det har jeg ikke lyst til at kommentere på lige nu. Det har noget med sagens kompleksitet at gøre. Jeg vil gerne have den rigtige historie frem, som kunne være et taktisk træk. Der ligger rigtigt meget under.«

Så du kender alligevel noget til en politianmeldelse?

»Nej, det gør jeg ikke, men jeg vil gerne vide, hvem pokker det er, der er så aggressiv på det her område. Jeg har min holdning til nogle ting.«

Jeg spørger ikke efter en holdning. Det her er faktuelt. Er der en anmeldelse for dokumentfalsk, eller er der ikke?

»Ikke på nuværende tidspunkt.«

Så du har ikke anmeldt dig selv for dokumentfalsk?

»Det kunne godt tænkes. Så er spørgsmål i sidste ende, hvad det handler om. Og jeg vil være meget ked af det, hvis du på så tyndt et grundlag brygger nogle historier sammen, uden at jeg har haft lejlighed til svare.«

Det er så det, du har mulighed for nu. Er der en anmeldelse om dokumentfalsk fra Saxo Bank?

»Det kender jeg ikke noget til.«

Hvis du har anmeldt dig selv for dokumentfalsk, så kender du i hvert fald til det...

»Jeg ved ikke, hvad jeg har anmeldt mig selv for, men jeg ved, der ligger noget bag ved det her, som ikke egner sig til, at vi tager det over en telefon.«

Så du har altså alligevel anmeldt dig selv for dokumentfalsk, spørger jeg igen?

»Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har. Jeg har taget nogle træk i den retning, fordi vi skal til bunds i, hvad det her handler om.«

O.k. Jeg har iøvrigt været i kontakt med en række småinvestorer i Petanium Holding, som undrer sig over, hvor deres penge er blevet af. Hvor er pengene?

»For det første er der tale om investeringer. Og for det andet er der tale om et tab.«

Pengene er væk, ikke?

»Det er det, som jeg blandt andet er med til at udrede i øjeblikket.«

Du ved, hvad der er sket med pengene…?

»Ja og nej. Det er langt bedre, at vi tager det her face to face.«

Hvad er der blevet af pengene?

»Langt størsteparten af det, vi taler om, er tabt på valutainvesteringer. Eksisterer der en rest? Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt,« lyder det fra Steen Svartzengren,

B.T. havde efterfølgende aftalt et møde med Steen Svartzengren torsdag, men han meldte afbud kort før det aftalte tidspunkt.

Saxo Bank har ingen kommentarer til sagen.