Da 87-årige Steen Østergaard skulle med bussen den 10. januar, regnede han ikke med en tur, han ville huske resten af sit liv.

Og da han lå på asfalten, med blod løbende fra ansigtet, tænkte han ikke, at hans største udfordring ville blive, at få folk til at tro på, hvad han havde været ude for.

Men i dag, mere end en måned efter at Steen blev ramt af en bus, er hans problem at få de rigtige mennesker til at tro på, at uheldet foregik, som han forklarer det.

For ellers kan han ikke få erstatning for de skader, han pådrog sig i ulykken.

Derfor fortæller han nu sin historie til B.T. For han håber på, at han ved at få sin historie frem, kan finde frem til folk, der var med bussen den dag eller overværede uheldet.

»Jeg er ikke grådig. Jeg synes bare godt, at de kunne betale for den sweater, og de bukser der gik i stykker. Men det vil de ikke,« fortæller han til B.T. i dag.

Steen gik hen til sit sædvanlige busstop i Haarlev, vest for Aarhus. Men da busstoppet var midlertidigt lukket, skulle han krydse vejen, for at nå bussen.

Steen siger, at bussen ramte ham, da han krydsede vejen. Chaufføren siger, at han så en mand løbe efter bussen, og falde, uden at bussen rørte ham.

Det er dog ikke noget, Steen kan genkende.

»Jeg er 87 år gammel. Jeg løber ingen vegne,« siger han til B.T.

Da Steen først efter en måned hører fra forsikringsselskabet, får han at vide, at da forklaringerne er modstridende, og der ikke er nogen vidner, kan han ikke få erstatning.

Steen forstår godt afgørelsen, men er alligevel skuffet over, ikke at få hjælp.

»Jeg er ikke sådan en fusentast, der kommer med falske anklager. Jeg synes godt, de kunne vise mig den venlighed,« siger han.

Steen Østergaard håber derfor, at direktøren for Aarbus, der driver de århusianske busser, vil bøje reglerne, og hjælpe Steen med at få erstatning.

»Der bliver nødt til at være fleksibilitet i forhold til reglerne. Ellers kunne vi lige så godt leve i Sovjet,« siger han.

Lige efter uheldet er Steen omtåget, men han kan huske, at to kvinder kommer over til ham, og spørger, om han er okay. De får hjulpet ham på benene, hvorefter han vakler hjem.

Det er især de to kvinder, som Steen håber på at få kontakt til, ved at fortælle sin historie til B.T., da han håber på, at de kan bekræfte hans historie.

Bjarne Larsen, der er HR- og kvalitetschef hos Aarbus, fortæller, at det er et eksternt forsikringsselskab der behandler erstatningssager, og at Aarbus ikke vil blande sig i sager om erstatning.

»Når forsikringsselskabet ikke tildeler erstatning, gør vi som udgangspunkt heller ikke,« siger han.

Han tilføjer dog, at man nogle gange giver symbolske ting i lignende sager.

»Det har vi åbenbart ikke valgt at gøre i denne situation.« siger han.

Bjarne Larsen tilføjer, at hvis der kommer nye vidner til i sagen, vil forsikringsselskabet formentlig genvurdere sagen.