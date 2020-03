Studerende vinder prisen for årets pressefoto for foto af statsminister, der giver Godhavnsdreng et knus.

Et foto af en af Godhavnsdrengene, der får et kram af statsminister Mette Frederiksen, er fredag blevet kåret som "Årets Pressefoto 2019".

Billedet er taget af fotojournaliststuderende Sarah Hartvigsen Juncker fra dagbladet Information.

Det stammer fra en seance på Marienborg 13. august sidste år.

Her gav statsminister Mette Frederiksen (S) en officiel undskyldning til tidligere anbragte børn på blandt andet børnehjemmet Godhavn.

Statsministeren undskyldte for statens manglende tilsyn med forholdene på flere børnehjem i efterkrigstiden.

- Årets vinderbillede er et rigtigt pressefotografi af en vigtig begivenhed, der brændte sig fast på dommerens nethinder, hedder det i juryens begrundelse for valget af billedet til den prestigefulde titel.

Prisuddelingen finder sted fredag i Den Sorte Diamant i København.

Arrangementet har været afholdt siden 1974. 166 fotografer har indsendt i alt 2678 billeder og 35 tv- og webproduktioner.

To forskellige juryer har herefter kåret vinderne i de 16 kategorier.

Vinderbillederne kan ses frem til 17. juni 2020. Derefter flytter udstillingen videre til en række danske byer.

/ritzau/