Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen vil slå hårdt ned på flere former for kriminalitet.

Sådan lyder meldingen torsdag aften, hvor statsminister Mette Frederiksen (S), justitsminister Nick Hækkerup og boligminister Kaare Dybvad Beck (S) har besøgt det sociale boligområde i Korsør, Motalavej.

Her har de deltaget i et beboermøde, hvor de har talt med beboerne i det konfliktfyldte boligområde om de voldsomme uroligheder, der har præget området især de seneste måneder.

Angiveligt skyldes urolighederne en konflikt, der er eskaleret mellem to libanesiske familier fra boligområdet.

Statsminister Mette Frederiksen, justitsminister Nick Hækkerup og boligminister Kaare Dybvad deltager i beboermøde angående Motalavej i Korsør, torsdag den 10. september 2020. Ministrene skal tale med beboerne om uroligheder i området, hvor to familier har lavet ballade siden 80'erne. Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Mette Frederiksen, justitsminister Nick Hækkerup og boligminister Kaare Dybvad deltager i beboermøde angående Motalavej i Korsør, torsdag den 10. september 2020. Ministrene skal tale med beboerne om uroligheder i området, hvor to familier har lavet ballade siden 80'erne. Foto: Martin Sylvest

Et af emnerne på mødet var vanvidsbilisme, skriver TV 2 Øst, der var til stede under beboermødet.

Regeringens forslag lød på mødet, at man tager bilen fra dem, der kører vanvidskørsel med det samme, efter vanvidskørslen er foregået.

Er du beboer på Motalavej? Så hører vi gerne fra dig. Skriv til os her.

På mødet lød det desuden fra beboerne, at de ønsker, at kriminelle familier kan blive smidt ud af deres lejligheder. Til det ønske lød det torsdag aften fra statsministeren:

»Det ønsker vi også fra regeringens side, og det skal gå hurtigt.«

Statsminister Mette Frederiksen, justitsminister Nick Hækkerup og boligminister Kaare Dybvad deltager i beboermøde angående Motalavej i Korsør, torsdag den 10. september 2020. Ministrene skal tale med beboerne om uroligheder i området, hvor to familier har lavet ballade siden 80'erne. Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Mette Frederiksen, justitsminister Nick Hækkerup og boligminister Kaare Dybvad deltager i beboermøde angående Motalavej i Korsør, torsdag den 10. september 2020. Ministrene skal tale med beboerne om uroligheder i området, hvor to familier har lavet ballade siden 80'erne. Foto: Martin Sylvest

Desuden gav beboerne udtryk for et ønske om, at hvis man overtræder zoneforbud, skal der være højere straf, højere bøde, og det skal falde hurtigere.

Til det svarede Mette Frederiksen ligeledes, at regeringen deler beboernes ønske.

»Så vi har simpelthen tænkt os at bære beboernes ideer med ind på Christiansborg, og så håber jeg sørme, at der er et flertal for det, beboerne ønsker,« sagde Mette Frederiksen, ifølge TV 2 Øst.

I 2018 gav VLAK-regeringen boligforeninger mulighed for at ophæve et lejemål, når lejeren er idømt ubetinget fængselsstraf.

Statsminister Mette Frederiksen, justitsminister Nick Hækkerup og boligminister Kaare Dybvad deltager i beboermøde angående Motalavej i Korsør, torsdag den 10. september 2020. Ministrene skal tale med beboerne om uroligheder i området, hvor to familier har lavet ballade siden 80'erne. Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Mette Frederiksen, justitsminister Nick Hækkerup og boligminister Kaare Dybvad deltager i beboermøde angående Motalavej i Korsør, torsdag den 10. september 2020. Ministrene skal tale med beboerne om uroligheder i området, hvor to familier har lavet ballade siden 80'erne. Foto: Martin Sylvest

Venstre har dog for nyligt foreslået, at lejere, der er idømt ubetinget fængsel, skal kunne smides på gaden med seks ugers varsel.

Forslaget skyldes, at selvom boligselskaber kan opsige familiers lejemål, hvis en i husstanden bliver dømt for grov kriminalitet, så kan man se ventetider på op til fire år, fra når et lejemål opsiges, til beboeren fraflytter boligen.

Det sociale boligområde i Korsør Motalavej kom for første gang på regeringens ghettoliste i 2013.

Her har den været lige siden, og i dag bliver Motalavej betegnet som en hård ghetto, fordi den har været mere end fem år på listen.