»Det er ikke at lempe udlændingepolitikken, at Mint kan få en chance til.«

Statsminister Mette Frederiksen gjorde det under sin åbningstale - endnu en gang - klart, at hun vil føre en stram udlændingepolitik. Men den skal ramme de rigtige.

Og det er altså ikke 14-årige Mint fra Køge, forståes.

Mette Frederiksen ser det nemlig ikke 'i modstrid med håndfaste krav til integrationen at anerkende dem, der gør det godt,' lyder det i talen.

»Tværtimod. Tusindvis af mennesker er kommet hertil udefra. Har lært dansk, gået i skole, uddannet sig, er i arbejde og deler vores værdier,« siger hun og fortsætter i sin tale:

»Jeg vil sige til alle jer: I indgår i samfundet. I bidrager til fællesskabet.«

Lige nu indgår Mint dog mere i det thailandske end danske samfund. På mandag er det et år siden, at hun sammen med sin mor fløj til Bangkok, fordi hun blev vurderet ikke integrerbar i Danmark.

I snart 12 måneder har familien været splittet i to: far og Malick i Køge, mor og Mint i Bangkok.

Og selvom Mints papfar, Frank Thøgersen, sammen med en feberramt Malick følger med i statsministerens tale hjemme i Køge, ser han mere frem til handling fremfor flere ord.

»Jeg håber bare, at hun holder, hvad hun lover,« siger han.

Derfor er det lovprogram, som regeringen i dag har sendt ud, langt mere interessant. Her kan han nemlig blive klogere på det store spørgsmål: »Hvornår?«

Af lovprogrammet fremgår en ændring af udlændingeloven - en afskaffelse af kravet om vellykket integration - som punkt nummer to under udlændinge- og integrationsministerens planlagte forslag til lovændringer.

Sådan behandles et lovforslag Lovforslaget udarbejdes i ministeriet. Lovforslaget godkendes på ministermøde og i statsrådet. Lovforslaget sendes i høring (første gang det er offentligt tilgængelig). Lovforslaget fremsættes i Folketingssalen. Lovforslaget 1. behandles (Folketinget debatterer de store linjer). Lovforslaget sendes i udvalg. Lovforslaget 2. behandles (der stemmes om ændringsforslag). Lovforslaget udvalgsbehandles igen i sjældne tilfælde. Lovforslaget 3. behandles og sættes til afstemning (ændringsforslag forhandles, og der stemmes). Loven underskrives af dronningen og træder i kraft. Minimumsbehandlingstid for lovforslag er 30 dage Kilde: ft.dk

Lovforslaget er en opfølgning på den aftale, som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i februar indgik med den daværende regering, samt forståelsespapiret mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der var grundlaget for en ny regering i juni.

I den første aftale fra februar indgik ikke en mulighed for, at Mint og de andre allerede udviste børn fik en ny chance for at få ophold i Danmark.

Redningsplanken til Mint og de andre udviste børn har Radikale Venstre, SF og Enhedslisten fået indskrevet i forståelsesaftalen med Socialdemokratiet.

Med én samlet lovændring håber udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye på at kunne opnå en bred aftale, så loven ikke lige med det samme bliver ændret igen.

Mints papfar, Frank Thøgersen, efter regeringen i juni indskrev en aftale om en redningsplanke til Mint i forståelsespapiret. Foto: Nikolai Linares Vis mere Mints papfar, Frank Thøgersen, efter regeringen i juni indskrev en aftale om en redningsplanke til Mint i forståelsespapiret. Foto: Nikolai Linares

»Der er nogle familier, for hvem det er afgørende, at der er ro omkring de her regler, så man kan navigere og planlægge efter dem,« sagde han i august til B.T.

Men klart står det også, at Mattias Tesfaye skal kunne tælle til mindst 90 for at nå i mål med chefens ønske om, at 'Mint kan få en chance til'.

Forhandlingen om lovforslaget foregår i øjeblikket, lyder det fra flere ordførere, som B.T. har talt med.

Lovforslaget har været sendt i høring og vil ifølge lovprogrammet blive fremsat i folketingssalen i anden del af okotober (efter den 15. oktober).