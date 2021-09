Under parolen »vi siger nej til Egholm-motorvej« var godt 100 mennesker fredag mødt op for at demonstrere foran statsministeren.

Det var ellers for at skyde kommunalvalgkampen i gang i Aalborg, at statsminister Mette Frederiksen (S) gæstede sin hjemstavn. Sammen med borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) og regionsrådsformand Ulla Astman (S) skulle hun på en gåtur i Aalborgs gågader.

Men inden de kom så langt, blev de mødt af demonstranter for 'Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen'.

»Det har været en fantastisk dag. Vi regnede slet ikke med, at så mange ville møde op,« siger Jørgen Birkemose Andersen, der var en af arrangørerne bag fredagens demonstration.

De godt 100 demonstranter startede med at synge 'Blæsten går frisk over Limfjordens vande', inden de slog over i den protestsang, de selv har lavet, der hedder 'Aalborg er skide grøn'

Demonstranterne fik dog ikke noget svar fra statsministeren. Men borgmester Thomas Kastrup Larsen talte til demonstranterne.

»Det gør altid indtryk på mig, når folk har klare holdninger til, hvad de synes er det rigtige. Det har jo været en lang og svær debat i forhold til, hvilken limfjordskrydsning vi skal have i Aalborg. Men vi har behov for den her forbindelse. Trafikken bryder sammen stort set hver dag med massive køer.«

Statsminister Mette Frederiksen er på gaden i Aalborg, fredag den 17. september 2021. Med på kommunal- og regionrådsvalgturen var borgmester Thomas Kastrup-Larsen og regionrådsformand Ulla Astman. Foto: Henning Bagger Vis mere Statsminister Mette Frederiksen er på gaden i Aalborg, fredag den 17. september 2021. Med på kommunal- og regionrådsvalgturen var borgmester Thomas Kastrup-Larsen og regionrådsformand Ulla Astman. Foto: Henning Bagger

Om det svar siger arrangør Jørgen Birkemose Andersen, at »det er professionelt.«

»Han udtrykte respekt i forhold til vores holdninger. Det skal han også gøre, men jeg er dybt skuffet over ham. Tidligere har vi samarbejdet mod forbindelsen, men nu er han for den.«

Og Jørgen Birkemose Andersen lover, at protesterne ikke stopper her.

»Det her er kun lige starten. Der er to måneder til kommunalvalget, og vi kommer til at være til stede til valgmøder. Vi er 5000 i gruppen, og vi bliver større hver dag,« lyder det fra arrangøren.