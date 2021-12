Mette Frederiksen har flere gange kaldt coronavaccinerne for et 'supervåben', og nu har hun selv fået det tredje vaccinestik.

Det skete hos egen læge i Ballerup, oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Hidtil er det tredje stik, som skal booste effekten af coronavaccinen, blevet givet fem en halv måned efter det andet stik.

Men i går, søndag, oplyste Søren Brostrøm, at det tredje vaccinestik blev fremrykket for personer over 40 år.

Fremrykningen betyder, at det tredje stik mod covid-19 allerede kan gives fire en halv måned efter det andet stik.

Og nu har Mette Frederiksen, der er 44 år, fået sit tredje stik. Og hun opfordrer kraftigt andre til at gøre det samme.

»Omikronvarianten spreder sig lige nu hastigt i vores samfund. Det er dybt bekymrende. Derfor kan jeg ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at alle, der har muligheden, tager imod tilbuddet om en vaccine. Det er både vigtigt for dit eget helbred, men i ligeså høj grad vigtigt for at passe på dem, der er særligt udsatte for corona,« udtaler Mette Frederiksen i pressemeddelelsen og fortsætter:



»Meget tyder på, at det 3. stik giver en øget immunitet, som kan være med til at forebygge alvorlige sygdomsforløb. På den måde er det 3. stik helt afgørende for, at vi kan holde Danmark så åbent som muligt.«

Med de 7799 registrerede smittetilfælde det seneste døgn, har vi mandag registreret det højeste antal smittede nogensinde i Danmark.