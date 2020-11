Statsminister Mette Frederiksen er gået i selvisolation og skal testes for coronavirus efter justitsministers positive testsvar.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

'Statsministeren deltog i et møde med justitsministeren fredag den 30. oktober 2020, hvor alle retningslinjer for afstand mv. blev fulgt. Statsministeren udviser pt. ingen symptomer på COVID-19 og vil i videst muligt omfang fortsætte sit arbejde med virtuelle møder,' skriver Statsministeriet.



Finansministeren, udenrigsministeren, social- og indenrigsministeren, sundhedsministeren, forsvarsministeren samt kulturministeren og kirkeministeren har alle deltaget i møder med justitsministeren og vil derfor også gå i selvisolation og lade sig teste. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, beskæftigelsesministeren samt miljøministeren har deltaget i møder med et folketingsmedlem, der er konstateret smittet, og de er derfor også gået i selvisolation og afventer testresultat.



På nuværende tidspunkt er i alt 13 ministre i selvisolation.