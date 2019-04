Et kommende højhus i Ikast-Brande Kommune blev godkendt for nemt, mener den statslige rådgiver Akademirådet.

Akademirådet retter kritik mod det nyligt godkendte højhus, som virksomheden Bestseller står bag, i Ikast-Brande Kommune.

Rådet er nemlig uforstående over for, at en enkelt kommune kan godkende et projekt, der påvirker mennesker i andre kommuner.

Derfor opfordrer rådet, der fungerer som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for blandt andet arkitektur, politikerne til at se på reglerne for planlægning og tilladelse af nye områder og højhuse.

Det skriver Politiken fredag.

- Man kan ikke gribe ind, sådan som landets love er i dag. Men kan det virkelig være rigtigt, at en enkelt kommune kan beslutte noget, der ikke bare har betydning for flere generationer, men også påvirker masser af mennesker uden for kommunen, siger Merete Ahnfeldt-Mollerup, formand for rådets arkitektfaglige udvalg, til Politiken.

- Det synes vi ikke.

Akademirådet har sendt et åbent brev til politikerne. Her opfordres de til blandt andet at tage stilling til, hvorvidt en enkelt kommune skal kunne tillade et omfattende byggeri.

Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, mener, at Akademirådet sætter fokus på et problem, som politikerne er nødt til at drøfte og finde en løsning på.

- Der er grund til at diskutere, om noget, der i den grad rækker ud over kommunegrænsen og får indflydelse på hele kulturlandskabet i et område, kan besluttes af en enkelt kommune, siger Mogens Jensen til Politiken.

Kulturordfører Alex Ahrendtsen (DF) er glad for, at diskussionen kommer op. Men han er derimod ikke helt sikker på, hvad han mener om spørgsmålet.

- For det er jo også et problem, når en kommune anlægger for eksempel havmølleparker. Men det kan give en masse komplikationer, hvis vi skal til at lave regler og begrænsninger, så regionerne eller ministeren i sidste ende skal godkende byggeriet, siger han til Politiken.

/ritzau/