Efter fundet af to nye tilfælde er Statens Serum Institut ikke i tvivl: Vi har et udbrud af mæslinger i Danmark.

»Det vurderes, at der nu cirkulerer mæslingevirus i Danmark, og vi kan forvente flere tilfælde i de kommende uger,« siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut.

Udtalelsen kommer i kølvandet på, at det fjerde og femte tilfælde af sygdommen er opdaget.

Det drejer sig om to unge mænd fra henholdsvis Fyn og København, skriver Statens Serum Institut.

Arkivfoto: Barn med mæslinger. Statens Serum Institut mener, der er tale om et udbrud af sygdommen efter at der i februar er påvist fem tilfælde.

Endnu ved Statens Serum Institut (SSI) ikke med sikkerhed, om de to mænd er blevet smittet med den samme type mæslingevirus af nogle af de tre andre personer, man ved er blevet smittet.

Men uanset hvad mener SSI nu, at der er tale om et udbrud af den smitsomme børnesygdom, som også kan ramme voksne.

Manden fra Fyn har haft kontakt til en person, der er smittet med mæslinger, mens det endnu er uvist, hvordan manden fra København er smittet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har kontaktet alle relevante steder, de to unge mænd har opholdt sig i den smitsomme periode, for at sikre, at personer, der har været udsat for smitte, og som ikke er immune mod mæslinger, bliver kontaktet og får tilbud om relevant behandling.

Symptomer på mæslinger De typiske symptomer er: høj feber

kraftig forkølelse

røde øjne

hoste

efter nogle dage med bedring: på ny høj feber samt et rødt prikket udslæt, som starter i ansigtet og breder sig ned over kroppen.

udslættet vil typisk 'flyde sammen'. Hvis du har mistanke om, at du kan være blevet smittet, skal du ringe til sin egen læge eller vagtlæge, så du kan blive undersøgt uden at udsætte andre for smitte. Du skal ikke møde op uanmeldt, da mæslinger er meget smitsomt og du dermed risikerer at smitte andre i venteværelset. Kilde: Statens Serum Institut

I forvejen var to danskere blevet smittet med mæslinger under en skiferie i Val Thorens, mens en tredje er blevet smittet uden kendt smittekilde.

SSI understreger, at personer, som ikke er immune mod mæslinger, bør være opmærksomme på symptomer på sygdommen i op til 18 dage efter mulig udsættelse for smitte.

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller dine børn er vaccineret mod mæslinger, skal du tjekke, om I har fået MFR-vaccinen, som er en del af børnevaccinationsprogrammet.

Det er gratis for børn og voksne at få MFR-vaccinen i Danmark.