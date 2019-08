Der har været registreret en forhøjet mængde af danskere med kighoste flere steder i landet i foråret og sommeren.

'Dette kan betyde, at der er en ny epidemi under opsejling, og læger bør aktuelt være ekstra opmærksomme på diagnosen hos både børn og voksne.'

Sådan skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse, hvor det også konstateres, at niveauet på nuværende tidspunkt er højere end, hvad man registrerede i begyndelse af epidemien, der indtraf i 2016.

Det er især på Fyn og i mindre grad Sydjylland, at den forhøjede forekomst af kighostetilfælde er observeret.

Men i juli måned har man også observeret et øget antal tilfælde i København By, Nordsjælland og Vestjylland.

De fleste af de ramte er mindre børn på under fem år og blandt de 10-15-årige, lyder det fra Statens Serum Institut, der knytter denne kommentar til de ramte.

'Blandt de små børn under 1 år var 53 % uvaccinerede, 15 % havde modtaget én af de tre vacciner i spædbørnsprogrammet, og 32 % havde modtaget to vacciner. Den tredje vaccine gives ved 12-månedersalderen, og først da forventes bedst mulig beskyttelse indtil 5-års vaccinationen.'

Ifølge Statens Serum Institut kan kighoste have et alvorligt og i værste fald livstruende forløb hos ikke-vaccinerede spædbørn. Kighoste anses ikke for at være farlig for andre aldersgrupper med et normalt immunsystem, men sygdommen kan være yderst ubehagelig og udmattende.

Kighoste er i sit klassiske forløb karakteriseret ved pludselige, kraftige hosteanfald med vejrtrækningsbesvær, opkastning efter hosteanfaldet og en hylende (kigende) lyd, når personen igen formår at trække vejret ind.

Dette klassiske forløb ses især hos mindre børn.

Hos større børn og voksne kan kighoste vise sig som et langvarigt forløb med anfaldsvis hoste, hvor opkastninger og den hylende lyd kan være fraværende.

Sygdommen kan for alle aldersgrupper vare i op til tre måneder og er yderst smitsom i begyndelsen af forløbet.