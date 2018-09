En dansk mand fra Randers er blevet smittet med mæslinger på en flyrejse fra København til Berlin. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Manden udviklede et mæslingelignende udslæt i mandags og fik herefter hjemmekarantæne. I onsdags blev der påvist mæslingevirus fra to forskellige prøvetagningssteder.

Det har vist sig, at manden var fløjet fra København til Berlin i starten af september. Senere var han blevet informeret af de lokale sundhedsmyndigheder i Berlin om, at der havde været en anden passagerer på flyet, som var syg, og som efterfølgende har fået påvist mæslinger.

I august fik to danskere med to dages mellemrum konstateret mæslinger. Statens Serum Institut understregede dengang, at de to tilfælde ikke har noget at gøre med hinanden.

Mæslinger er en yderst smitsom sygdom. Smitten er luftbåren og kan hænge i luften i op til to timer, efter en inficeret person har været i rummet.

Man kan altså ikke gøre meget selv for ikke at udsætte sig selv og sine børn for smitte udover at lade sig vaccinere.

Voksne kan tilbydes gratis vaccination mod mæslinger. Tilbuddet gælder, hvis man ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger. Man kan blive gratis vaccineret hos praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik.

Mæslinger kan i sjældne tilfælde medføre hjernebetændelse. Sygdommen viser sig typisk ved et kraftigt udslæt over hele kroppen.