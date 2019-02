Det skader ikke at få vaccine mod mæslinger, hvis man allerede er immun, oplyser Statens Serum Institut.

Statens Serum Institut opfordrer danskerne til at blive vaccineret mod mæslinger, hvis man ikke allerede er vaccineret eller har haft sygdommen tidligere.

Men hvis man er blandt dem, der ikke kan huske, om man tidligere har haft mæslinger eller fået vaccinen, så kan man roligt gå til lægen og få det gjort alligevel.

Det fortæller afdelingslæge på Statens Serum Institut Peter Henrik Andersen.

- Hvis man er i tvivl, så er det bedre at vaccinere end at lade være. Man skal heller ikke begynde at måle antistoffer i kroppen.

- Skulle man allerede være immun, så sker der ikke noget ved at vaccinere. Vaccinen vil bare blive neutraliseret af ens immunsystem. Der er ikke nogen risiko ved at vaccinere en, der allerede er beskyttet, siger Peter Henrik Andersen.

Opfordringen fra Statens Serum Institut kommer efter, at der mandag blev konstateret to nye tilfælde af mæslinger i Danmark. Det bringer det samlede antal op på fem smittede alene i februar.

Derfor er der ifølge instituttet tale om et udbrud.

Det er dog langt de fleste danskere, der er immune over for mæslinger.

Ifølge Peter Henrik Andersen har personer født før 1975 med stor sandsynlighed haft sygdommen, mens årgangene efter 1987 er blevet vaccineret.

Til gengæld er der større usikkerhed blandt personer født mellem 1975 og 1986.

- Nogen blev vaccineret og nogen fik sygdommen. Vi ved ikke, hvor god beskyttelsen er blandt dem.

- Men vi ser en del tilfælde blandt personer i 20'erne og 30'erne. Det tyder på, at der er dårligere beskyttelse i denne aldersgruppe, siger Peter Henrik Andersen.

I dag får spædbørn MFR-vaccine som omkring 15 måneder gamle for at beskytte dem mod mæslinger, røde hunde og fåresyge.

/ritzau/