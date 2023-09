Danmark oplever lige nu en epidemi af kighoste.

Det oplyser Statens Serum Institut, som samtidig fortæller, at der ses niveauer, som er mere end 10 gange højere end normalen.

Ifølge Statens Serum Institut blev der i uge 37 – altså 11.-17. september – konstateret 200 tilfælde af kighoste i Danmark.

Til sammenligning lå forekomsten i perioden mellem de to seneste epidemier af sygdommen på gennemsnitligt cirka 20 ugentlige tilfælde.

»Vi har set en både hurtig og kraftig stigning i kighoste over de seneste måneder, og da kighoste er meget smitsom, er det vigtigt at være opmærksom på at minimere videre smitte,« siger seniorforsker hos Statens Serum Institut Tine Dalby i en pressemeddelelse.

Kighoste er en luftvejsinfektion, der især er kendetegnet ved et op til tre måneder langt forløb med kraftige hosteanfald, som ofte ledsages af en hylende vejrtrækning samt opkast umiddelbart efter anfaldene.

Kighoste anses ikke for at være farlig for personer med et normalt immunsystem.

Men for spædbørn kan sygdommen give et alvorligt forløb.

Derfor sender Statens Serum Institut nu en opfordring til gravide kvinder om at lade sig vaccinere for at beskytte børnene.

»Kighostevaccination er en del af børnevaccinationsprogrammet, og formålet med vaccinationen er især at beskytte spædbørn, da de er i risiko for et alvorligt forløb af sygdommen,« skriver Statens Serum Institut.

»For at beskytte disse børn bedst muligt, anbefales gravide at blive vaccineret mod kighoste, da spædbørn først kan modtage deres første vaccination i tremåneders-alderen, og de er derfor særligt udsatte for smitte i de tre første levemåneder.«

»Ved at vaccinere den gravide opnår både mor og barn en god beskyttelse mod kighoste,« lyder opfordringen fra Statens Serum Institut.

Tine Dalby peger på, at man internationalt har gode erfaringer med hensyn til både sikkerhed og effekt.

»Det er vigtigt, at gravide lader sig vaccinere mod kighoste for at beskytte deres barn, især nu hvor vi har en pågående epidemi,« siger Tine Dalby.