Statens Serum Institut har netop påvist endnu et tilfælde af mæslinger.

SSI understreger dog, at det nye tilfælde ikke har noget at gøre med det tilfælde, som i mandags kom hjem til Københavns Lufthavn efter en rejse til Filipinerne.



Denne gang er patienten er en voksen kvinde fra Københavnsområdet, som ikke var vaccineret mod mæslinger som barn. Hun blev syg den 1. august og indlagt den 6. august. I starten af juli var hun på ferie i Kroatien, hvor smitten kan have fundet sted.

Tilfældet er det femte tilfælde i Danmark i år, og alle patienter har været fra Københavnsområdet.



Mæslinger er en yderst smitsom sygdom. Derfor hjælper det ikke meget at vaske hænder og holde en god hygiejne. Smitten er nemlig luftbåren og kan hænge i luften i op til to timer efter en inficeret person har været i rummet. Man kan altså ikke gøre meget selv for ikke at udsætte sig selv og sine børn for smitte udover at lade sig vaccinere.

Voksne kan tilbydes gratis vaccination mod mæslinger. Tilbuddet gælder, hvis man ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger. Man kan blive gratis vaccineret hos praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik.

Mæslinger kan i sjældne tilfælde medføre hjernebetændelse. Sygdommen viser sig typisk ved et kraftigt udslæt over hele kroppen.