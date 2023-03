Lyt til artiklen

Den nye direktør for Statens Museum for Kunst er fundet.

Hun hedder Astrid la Cour og begynder i sit nye job 1. maj.

»Det er med stor glæde, at vi kan byde Astrid la Cour velkommen som ny direktør for SMK,« skriver museet på Facebook.

I en pressemeddelelse siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) om den nye direktør.

»Astrid la Cour er med sit strategiske mindset, solide ledelseserfaring og sine stærke kunstfaglige visioner den rette kandidat til at stå i spidsen for, at Statens Museum for Kunst fortsætter med at være et nationalgalleri for alle danskere, der kan vise nye veje ind i kunsten og række ud til flere,« siger Jakob Engel-Schmidt.

Den nye direktør kommer fra en stilling som museumsdirektør på Frederiksberg.

De sidste otte år har hun stået i spidsen for Frederiksbergmuseerne og en fusion mellem fem museer og udstillingssteder, herunder Cisternerne og Storm P. Museet.

»Jeg glæder mig til at fortsætte den igangværende udvikling, hvor SMK åbent og generøst træder ind i en aktiv samfundsmæssig rolle som et tilgængeligt og engagerende forbindelsesled mellem mennesker,« udtaler hun.

La Cour afløser Mikkel Bogh, der har fået job som leder for et Novo-finansieret kunstcenter på Københavns Universitet.