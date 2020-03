I forbindelse med coronakrisen er Statens Serum Institut kommet med et noget vidtrækkende ønske.

Man ønsker at få adgang til danskernes teledata for bedre at kunne lave analyser. Sagt på en anden måde: sundhedsmyndighederne vil overvåge danskernes færden via mobiltelefoner.

På et pressemøde mandag lod statsminister Mette Frederiksen det stå klart, at hun bestemt ikke er afvisende over for øget overvågning af danskerne under den nuværende krise.

»Det er oplagt at opsøge empiri for at blive klogere. Også så vi kan tilrettelægge vores indsats i fremtiden. Vi bakker op om, at man søger viden,« sagde Mette Frederiksen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er ikke afvisende overfor at lade Statens Serum Institut få adgang til danskernes teledata. Foto: Bax Lindhardt

En af landets førende eksperter, når det kommer til overvågning, mener, at det er et ekstremt tiltag.

Men det kan være nødvendigt i den situation, man står i lige nu, hvor coronavirussen spreder sig hastigt.

»Nu ved vi endnu ikke præcis, hvordan det skal udføres teknisk. Men det vil være at sætte demokratiske kræfter ud af spil. Men regeringen har allerede sat flere demokratiske kræfter ud af spil i den her krise,« siger professor ved Aarhus Universitet og ekspert i overvågning Peter Larutsen til B.T.

»Det er et ekstremt tiltag, men det er også en ekstrem krise, vi står i, og inden for de grænser, så vil jeg have det okay med det, så længe det bruges med omtanke. Og så vil jeg regne med, at man laver tilladelsen med udløbsdato, så det ikke kan fortsætte,« uddyber Peter Lauritsen.

Professor ved Aarhus Universitet Peter Lauritsen er ekspert i overvågning. Foto: Aarhus Universitet

Han slår desuden fast, at man også ville blive nødt til at se på, hvordan man efterfølgende opbevarer den data, som man vil indsamle, hvis ønsket fra Statens Serum Institut bliver til virkelighed.

Hos telebranchen fortæller direktør Jakob Willer til DR, at man har modtaget en henvendelse fra Statens Serum Institut om udlevering af teledata.

»Vi har fået en henvendelse fra Statens Serum Institut om, hvorvidt vi kan assistere dem med teledata, der kan underbygge deres analyser for at begrænse udbredelsen af Covid-19 og vurdere om regeringens tiltag virker,« siger han.

Endnu står det ikke klart, hvordan håndteringen af danskernes teledata vil foregå. Det skyldes ikke mindst, at man fra Statens Serum Institut over for DR ikke ønsker at uddybe ønsket om brug af teledata.

I eksempelvis Tyskland bruger staten allerede anonymiserede teledata over tyskernes bevægelsesmønstre. Og noget i samme retning har man tilladt i Norge og Østrig, hvor masteoplysninger videregives til sundhedsmyndighederne.

De danske myndigheder har allerede mulighed for at indhente enkeltpersoners teledata. I dag kræver det dog en dommerkendelse.

Om det også vil være tilfældet, når alle danskere potentielt skal kunne overvåges af sundhedsmyndighederne, står ikke klart.

Hos telebranchen er man umiddelbart parat til bistå myndighederne med teledata.

Man vil dog først sikre sig, at man er på sikker juridisk grund, lyder det til DR.

Teledata er ikke den eneste oplysning om danskernes adfærd, som Statens Serum Institut ønsker adgang til.

I en rapport, som DR har set, kan man læse, at man også ønsker adgang til information om danskernes indkøbsvaner.

B.T. har rettet henvendelse til Statens Serum Institut for at få uddybet ønsket om brug af teledata.