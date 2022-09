Lyt til artiklen

'En perle i det centrale København'.

Sådan lyder beskrivelsen i salgsmaterialet af de tre ejendomme, som statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, onsdag har sat til salg.

De drejer sig om de sammenhængende adresser Fiolstræde 10 samt Store Kannikestræde 18 og 18A, der ligger i et krydsfelt mellem kendte lokationer som Nørreport Station, Rundetårn, Københavns Domkirke og Københavns Universitet.

Og blandt andet har den kendte Paludan Bogcafé, der kalder sig Danmarks ældste bogcafé, ligget i stueetagen af bygningen på Fiolstræde siden 1958.

Her ses de pågældende bygninger set fra oven. Foto: Esoft Vis mere Her ses de pågældende bygninger set fra oven. Foto: Esoft

Den offentlige vurdering fra 2020 siger 30 millioner kroner for herlighederne, men en egentlig salgspris er ikke offentliggjort, da bygningerne vil blive solgt ved en budrunde.

Der er i alt 3.159 kvadratmeter på adresserne.

Størstedelen af ejendommene står i øjeblikket tomme.

Senest har lokalerne hovedsageligt været brugt af Københavns Universitet til kontor og administration, men det er muligt at omdanne hele molevitten til »bolig- eller kontorformål, hvilket også tillades i henhold til de eksisterende lokalplaner.« Som det lyder i salgsmaterialet.

»Det er klart, at med en placering som denne midt i København, er der flere oplagte muligheder. Man kan sagtens fortsætte med at anvende bygningerne til kontorer, men muligheden for at konvertere dem til boliger er også nærliggende,« siger Per Kondrup, salgschef i Freja Ejendomme:

»Det er en rigtig flot udviklingsejendom med mange kvadratmeter og i nogle historiske rammer.«

Fiolstræde 10 og Store Kannikestræde 18 er begge opført i 1867. Store Kannikestræde 18A er lidt ældre, fra 1850.