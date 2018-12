Det er ikke alle danskere, som behøver være kede af, at statens it-systemer fungerer ringe. En af dem er Signe Hansen fra Hjørring.

Hun har nemlig tjent 52.000 kroner på, at Skats inddrivelsessystem EFI fungerede så dårligt, at det blev nedlagt. Da det skete, blev Signes gæld nemlig også nedlagt af praktiske årsager.

Det er DR, som har talt med den glade 30-årige kvinde, der siden hun var 18 år har oparbejdet en studiegæld på mere end 200.000 til det offentlige, som hun nu altså har fået eftergivet en stor slat af.

»Jeg ringede til mine forældre og min mand med det samme og fortalte det. De var også helt oppe at køre over det. Det er jo ekstremt fedt,« forklarer Signe Hansen til DR om det øjeblik, hvor hun endelig tog sig sammen til at åbne sin e-post fra Gældstyrelsen, hvilket hun ellers havde været varsom med.

»Jeg havde egentlig udskudt det et godt stykke tid, fordi jeg så, hvor det var fra og tænkte, at det ikke kunne være gode nyheder. Det plejer det ikke at være,« forklarer Signe Hansen.

Hvis man er er i nær familie med den 30-årige, skal man ikke gå rundt og tro, at når det kommer til julegaver, så drypper det nok lidt på degnen, når nu det regner på præsten.

Signe Hansen forklarer, at hun nemlig har masser af gæld andre steder også. Blandt andet adskillige kviklån. Så det med store gaver må vente lidt.

485.000 danskere har fået eftergivet hele deres studiegæld eller noget af den. EFI-systemet var så fyldt med fejl, at der skulle en manuel gennemgang af hver sag til for at finde ud af, om gælden stadig var gyldig, hvilket den ikke nødvendigvis var.

Gennemgangen ville koste mere end 5,8 milliarder kroner. Det er mere end hvad danskerne skyldte. Således var det altså nemmere bare at slå en streg over regningen.

Selvom det måske kan være svært for Signe Hansen at se, så sender det slet ikke noget godt signal til danskerne, når de sådan får eftergivet deres gæld. Det mener Mette Reissmann, der både har været ekspert på programmet Luksusfælden, men også sidder i Folketinget for Socialdemokratiet.

»Det sender et signal til personer med en anløben moral, som kan tænke, at så gider de da heller ikke betale deres gæld. Det bliver jo alligevel eftergivet,« forklarer hun.

Langt de fleste gældsposter, som staten har eftergivet, er på omkring 2.000 kroner. Signe Hansen er således en af de heldige.