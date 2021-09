Sofie Linde genstartede som bekendt metoo-debatten for godt et år siden, og det inspirerede Eva Sophia Myers til at rette blikket mod universitetsverdenen.

Sammen med en gruppe andre ansatte på landets universiteter og professionshøjskoler, startede hun i efteråret 2020 en underskriftsindsamling mod sexisme på de højere læreanstalter.

»Jeg synes, man skal have ret kraftige skyklapper på, hvis ikke man kan se, at der finder forskelsbehandling sted i den her verden,« siger Eva Sophia Myers, der er afdelingsleder for Organisation og Rekruttering og leder for Gender Equality Team på Syddansk Universitet i Odense.

Hun har selv i sin tid i universitetsverden som både studerende og ansat på Syddansk Universitet oplevet sexismen i mange former.

»Der er tilfælde, hvor folk kan være virkelig grove mod hinanden i den her verden. Jeg tror, det skyldes det hårde udskillelsesløb og de prestigefyldte stillinger. Det kan være meget traumatiserende og få meget store konsekvenser for den enkeltes karrierevalg – og især fravalg,« fortæller Eva Sophia Myers, der peger på, at det også er en realitet i andre brancher præget af konkurrence, magt og status.

Underskriftsindsamlingen blev startskuddet til et større arbejde, som nu har mundet ud i, at hendes arbejdsplads - Syddansk Universitet i Odense - har en handleplan klar.

Den såkaldte »Gender Equality Plan« skal sikre, at ligestilling ikke bare er et fint ord, men at der reelt bliver taget hånd om, at forskellige typer af mennesker passer ind på den odenseanske uddannelsesinstitution.

»Det er min erfaring, at der, hvor der bliver taget hånd om inklusion og forskellene dyrkes konstruktivt, der er man også bedre til at håndtere den stærke konkurrence på en god måde. Dem, der har forstået det her, det er dem, der stormer frem lige nu, og får en klar konkurrencefordel på den lange bane,« slutter Eva Sophia Myers.

Eva Sophie Myers og hendes team skal for fremtiden eksempelvis læse grundigt med, når institutledere skriver jobopslag for på den måde at forsøge at sikre, at opslagene skrives på en måde, så forskellige mennesker har lyst til at søge en stilling.

Mødekultur er også et fokuspunkt i den nye »Gender Equality Plan«.