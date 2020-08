Først glad. Så mindre glad. Så decideret sur. Således kan man beskrive de seneste tre smileyer, som Starbucks i Greve har fået.

Den seneste smiley - den sure - havde desuden følgeskab af en bøde.

Årsagen? Stedet havde pludseligt en tre år gammel kontrolrapport med glad smiley og elitestatus hængende, selvom der ved det seneste besøg var konstateret flere problemer.

Således kunne Fødevarekontrollen ved besøg 17. juni konstatere, at håndteringen af fødevarer ikke foregik helt, som den skulle.

Det resulterede i en mindre glad smiley og en indskærpelse.

10. august vendte myndigheden så tilbage for glædeligt - i hvert fald for kunderne - at kunne konstatere, at der var kommet styr på sagerne, hvad angik håndteringen af fødevarer.

Nu var der dog et nyt problem: I indgangspartiet fandt fødevarekontrollen nemlig en ældgammel kontrolrapport fra 24. marts 2017 prydet med en glad smiley og elitestatus.

Og så var der kontant afregning: En både på 2.000 kroner og en sur smiley.

'Det er den ansvarlige i virksomheden, som skulle sørger for at den rigtige kontrolrapport blev ophængt,' bliver bemærkningen fra caféen beskrevet i kontrolrapporten.

Der er dog ingen forklaring på, hvordan den over tre år gamle rapport endte med at hænge fremme. For ved det foregående besøg - altså i juni - havde Fødevarekontrollen ingen anmærkninger til kontrolrapporten.

Det har ikke været muligt for B.T. at få et interview med franchisedirektør i Salling Group Michael Hald. Foto: Emil Hougaard Vis mere Det har ikke været muligt for B.T. at få et interview med franchisedirektør i Salling Group Michael Hald. Foto: Emil Hougaard

Det har ikke været muligt for B.T. at få et interview med Michael Hald, der er franchisedirektør for Salling Group, som driver de danske Starbucks-caféer.

Konfronteret med kontrolrapporten skriver han i en mail:

'Når alle andre forhold i butikken var i orden, er det selvfølgelig surt, at vi har glemt at hænge rapporten op - det kommer den hurtigst muligt.'

Til dette ville B.T. gerne stillet opfølgende spørgsmål - blandt andet spørgsmålet om, hvordan en tre år gammel rapport ender med at hænge i butikken - men dette er blevet afvist.