Flere minkavlere venter fortsat forgæves på, at de dyr, de nødtvungent har måttet aflive, bliver afhentet.

Med det resultat, at minkene for længst er gået i forrådnelse i de containere, de er samlet i, og som i nogle tilfælde står klos op ad familiernes private boliger.

»Det lugter rent ud sagt ad helvede til. Jeg ringer og ringer og ringer, men der sker bare ingenting,« siger minkavler Carsten Rahbek fra Højmark ved Ringkøbing.

»På bare en uge er det gået fra, at jeg skulle ringe til transportfirmaet, der har containerne. Så skulle jeg i stedet ringe til Fødevarestyrelsen. Og nu er det så Rigspolitiet, vi skal henvende os til. Men hvad hjælper det, når den container, der står her udenfor, stadig ikke er blevet afhentet, selv om den var fyldt op for over en uge siden,« siger han.

Hver gang Carsten Rahbek ringer til Rigspolitiet for at høre, om der ikke snart sker noget – alt imens stanken breder sig mere og mere over familiens ejendom – får han samme svar:

»Meldingen lyder bare: 'Vi kommer hurtigst muligt'. Men det kan vi ikke bruge til noget som helst. Det er nøjagtig lige så 'brugbart', som når Simon Kollerup (erhvervsministeren, red.) siger, at vi får 'en rigtig god kompensation',« lyder det fra en frustreret Carsten Rahbek, som skal aflive sine i alt 10.000 mink.

Torsdag eftermiddag havde han nået godt en tredjedel.

Maddiker og mider er for længst begyndt at gøre deres arbejde i Carsten Rahbeks aflivede mink.Foto: Privat Vis mere Maddiker og mider er for længst begyndt at gøre deres arbejde i Carsten Rahbeks aflivede mink.Foto: Privat

Den første container blev leveret af vognmanden for tre uger siden. Derefter begyndte Carsten Rahbek at aflive, og der er nu gået over en uge, siden containeren blev fyldt med 3.500 døde dyr.

Derfor er mider og maddiker for længst gået i gang med at udføre deres arbejde. I modsætning til de myndigheder, der for længst burde have afhentet containeren.

Præcis samme problem har minkavler Bent Kloster, der tilbage i 1988 begyndte at bygge sin virksomhed op fra dengang 40 tæver på farmen ved Nørre Nissum. Siden da er den vokset til 9.000 mink.

Lige uden for hans og hustruen Birgits hjem står der nu to containere fyldt med aflivede mink, som de venter forgæves på bliver afhentet.

Blod, sekret og fedt driver ud af containerne tæt på Bent Kloster og hustruens Birgits hjem. Stanken breder sig, men myndighederne har stadig ikke hentet de tusindvis af aflivede og nu rådne mink.Foto: Privat Vis mere Blod, sekret og fedt driver ud af containerne tæt på Bent Kloster og hustruens Birgits hjem. Stanken breder sig, men myndighederne har stadig ikke hentet de tusindvis af aflivede og nu rådne mink.Foto: Privat

Forrådnelsesprocessen er nået så langt, at blod, sekret og senest fedtmasse fra minkene for længst er begyndt at sive ud på jorden.

»Jeg drysser noget kalk ud en gang imellem. Det suger en lille smule af det op. Men slet ikke det hele,« siger Bent Kloster.

Både han og den pågældende medarbejder i Fødevarestyrelsen, som minkavleren har haft kontakt med, forventede, at containerne var blevet afhentet for længst.

»De har stået der siden i søndags. Det ekstreme er, at de står inde på vores gårdsplads, for vi har ikke så mange andre muligheder. Der er bare 12 meter hen til vores hus,« siger han.

Og tilføjer, at medarbejderen fra Fødevarestyrelsen var rystet, da minkavleren tirsdag ringede ham op og kunne fortælle, at containerne ikke var blevet hentet som aftalt.

»Men han kunne ikke gøre noget ved det. For nu er den del af opgaven givet videre fra Fødevarestyrelsen til Rigspolitiet. Der var så en fra politiet, der ringede til mig onsdag og sagde, at containerne ville blive hentet hurtigst muligt. Men hvornår det er, kunne jeg ikke få svar på,« siger Bent Kloster.

Den vestjyske minkavler fylder 58 år næste gang, så det er for tidligt at gå på pension. Og alt for sent at kunne fortsætte med livsværket. For om ganske få dage er alle Danmarks 17 millioner mink og dermed et helt erhverv slået ihjel.

»Løbet er kørt. Det er definitivt slut,« siger Bent Kloster, som ikke har haft overskud til at begynde at tænke længere ud i fremtiden.