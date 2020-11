»Her lugter ad Pommern til. Virkelig sådan en gammel sur lugt af noget, som jeg helst ikke vil ønske for andre,« lyder det fra Ken Dahlstrøm, der bor i Karup.

Hver dag går han tur på stien mellem Kølvrå og Gedhus. Det har han gjort hver dag, siden alkoholen var ved at tage livet af ham, og han indså, at han måtte lægge sit liv om. Det er blevet til over 400 kilometer.

En gåtur omkranset af skov og frisk luft. Men søndag formiddag var den friske skovduft skiftet ud med lugten af døde mink. Stien grænser nemlig op til det militære område i Karup, der nu er blevet omdannet til massegrave for døde mink.

»Uha. Der er jo en masse, der ved noget om det, som siger, at vi ikke skal være bekymrede, men jeg tænker altså på grundvandet, som ligger højt her i området,« lyder det fra en bekymret Ken Dahlstrøm, som tilføjer:



»Jeg er også i risikogruppen, så jeg skal passe på. Nu, hvor det kommer tættere på, frygter jeg det endnu mere.«

I en pressemeddelelse lørdag kunne Rigspolitiet oplyse, at myndighederne nu begynder at grave de mange døde mink ned, fordi forbrændingsanlæggene ikke kan følge med længere. Nedgravningerne sker i første omgang på militære områder ved Karup og Holstebro.

Ken Dahlstrøm går hver dag tur på stien, som grænser lige op til minkgravene. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Ken Dahlstrøm går hver dag tur på stien, som grænser lige op til minkgravene. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

De mange døde mink er begyndt at hobe sig op, efter Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag meldte ud, at alle mink i Danmark skal aflives. Statens Serum Institut har vurderet, at så længe der er minkavl i Danmark, er der en betydelig risiko for smittespredning.

Derudover blev der fundet en mutation af coronavirus, Cluster 5, som stammer fra minkene, hos mennesker. Mutationen reagerer svagere på antistoffer, og dermed frygter myndighederne, at en fremtidig vaccine er i fare.

Minkene er allerede begyndt at gå i forrådnelse, og derfor kan de lugtes på flere hundrede meters afstand. Foto: Per Øxenholt Vis mere Minkene er allerede begyndt at gå i forrådnelse, og derfor kan de lugtes på flere hundrede meters afstand. Foto: Per Øxenholt

Lørdag var foreløbig knap to millioner af Danmarks op mod 17 millioner mink aflivet. En opgave, der først blev for stor for Daka, der har specialiseret sig i at modtage og forbrænde døde mink efter pelsning, og derefter blev opgaven for stor for lokale forbrændingsanlæg. Derfor må jorden nu også tages i brug.

Minkene bliver indkapslet i lag af kalk for at undgå smitte.

Et lille stykke derfra, på Cafe Karup, sidder kæresteparret Gitte Brødbæk og Frans Hagelberg, der bor i Kølvrå. De har også bemærket lugten. De er dog mindre bekymrede for de nedgravede mink:

»Da først jeg hørte proceduren, syntes jeg, at det er helt okay. Jeg er tryg ved, at de lægger minkene i lag af læsket kalk,« siger Frans Hagelberg, og hans kæreste tilføjer:

Gitte Brødbæk og Frans Hagelberg bor tæt på massegravene og har også mærket til lugten. De er dog trygge ved, at nedgravningerne sker på en forsvarlig måde. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Gitte Brødbæk og Frans Hagelberg bor tæt på massegravene og har også mærket til lugten. De er dog trygge ved, at nedgravningerne sker på en forsvarlig måde. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Først var jeg egentlig bekymret, fordi jeg tænkte, om vilde dyr såsom mårhunde og ræve kunne grave dem op, men efter at jeg også hørte om proceduren, har jeg det fint med det, selv om det nærmest er i min baghave,« forklarer Gitte Brødbæk.

B.T. forhørte sig blandt flere på gaden i Karup søndag, hvor meningerne om minkgravene var delte. Blandt flere er der stor tillid til, at myndighederne ved, hvad de gør, mens andre mener, at det er forfærdeligt. Men fælles for de fleste, B.T. talte med, var, at det var sympatien for minkavlerne, der fyldte mest.