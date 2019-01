Ree Park Safari kunne søndag fejre fødslen af et sjældent sort næsehorn. Det er tredje gang, at det sker.

Det er ikke ofte, at det sker, men søndag har Ree Park Safari fået tilføjet et sjældent sort næsehorn til standen.

Hunnen Bashira fødte søndag aften en livskraftig kalv, der vejer 52 kilo. Derfor render der nu tre sorte næsehorn rundt i Ree Park Safari i Ebeltoft på Djursland.

Det skriver Ree Park Safari i en pressemeddelelse.

Det sorte næsehorn er stærkt truet, og cirka hver tiende af alle sorte næsehornskalve dør indenfor deres første levemåneder.

Det er tredje gang, at hunnen Bashira føder. Den første kalv, Mandela, blev i november udsendt til en zoo i Tjekkiet. Herfra skal den sendes videre til Rwanda, hvor den skal være med til at sikre bestanden i Afrika.

Da hunnen Bashira fødte sin anden kalv i 2017, døde den kun to måneder gammel. Derfor er dyrepasserne i Ree Park en smule nervøse for den kommende tid.

- Det er klart, at vi er super glade, men spændte på at se, hvordan det hele kommer til at gå, siger administrerende direktør Jesper Stagegaard.

Det sorte næsehorn lever i den vilde natur primært som et solitært dyr. Derfor går de også adskilt i Ree Park.

Trods deres asociale natur gik der dog kun 14 dage, fra at Bashiras anden kalv døde, til hannen Thabo var klar igen. Det er der altså nu kommet en ny kalv ud af.

Ree Parks dyrepassere er erfarne i at læse dyrene, så de ved nøjagtigt, hvornår næsehornene skal sættes sammen.

I løbet af 2019 ankommer endnu et næsehorn til parken i Ebeltoft, som skal indgå i parkens internationale avlsarbejde for at bevare det stærkt truede sorte næsehorn.

- Krybskytteriet sætter for øjeblikket dystre rekorder. Således slagtes tre næsehorn i døgnet illegalt af krybskytter årets 365 dage.

- Det betyder reelt, at hvis det fortsætter, så har vi ikke længere næsehorn tilbage noget sted på denne klode i 2026, siger Jesper Stagegaard.

Næsehorn kan blive mellem 30 til 35 år, hvis de lever i naturen. Lever de i fangenskab, kan de blive op til 49 år.

