Hærværket mod de nye stærekasser, der måler hastigheden på 20 udvalgte vejstrækninger, fortsætter. Men man burde hylde hærværksmændene, mener en borger fra Aalborg.

Natten til tirsdag skete det igen. Der blev øvet hærværk mod en af Vejdirektoratets nye ATK-standere - også kaldet stærekasser - som måler hastigheden af de forbikørende biler. Denne gang var det ved Måløv vest for København, at ukendte gerningsmand smadrede fartfælden.

Selv om revisor Evald Rask fra Aalborg ikke selv ville øve hærværk, forsvarer han de kriminelle handlinger i en mail til B.T., som han sendte for ni dage siden efter at have læst endnu en artikel om hærværket.

'Politistaten Danmark er efterhånden værre, end DDR var under 2. verdenskrig. Dengang og senere hyldede man frihedskæmperne for deres heltemodige indsats. Det bør vi også gøre. Stærekasserne vil fortsat blive smadret i stor stil. Det er utroligt, at man ikke er klogere, der hvor beslutningerne tages.'

Der vil altid være nogen, der smadrer dem, når politikerne ikke kan finde ud af at få dem fjernet. Det er kun pengemaskiner Evald Rask, revisor, Aalborg

Ord, han gerne står ved i dag.

»Der vil altid være nogen, der smadrer dem, når politikerne ikke kan finde ud af at få dem fjernet. Det er kun pengemaskiner,« uddyber Evald Rask, da B.T. fanger ham på mobilen.

Bilisterne kunne måske også bare overholde fartgrænserne?

»Det kan godt være, men stærekasserne betyder, at mange bilister bliver paniske og kører helt forfærdeligt. De kører måske 50 eller 60 km/t, hvor man må køre 70 eller 80 km/t. Folk fletter fra den ene vejbane til den anden, og så sker der uheld.«

Foto: Jens Thaysen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jens Thaysen/Ritzau Scanpix

Der er en vis sammenhæng mellem fart og antallet af uheld. Anerkender du ikke det?

»Nej, det er ikke farten, der dræber. Det er uopmærksomheden. Mange taler i telefon, sidder med telefonen eller leder efter deres barns sut under sædet. Det er farligt, at man kører for langsomt.«

Politiker ryster på hovedet

Da Evald Rask sendte mailen til B.T., sendte han den også til Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen. Han deler ikke just Evald Rasks holdning.

»Det er noget forbandet svineri, at stærekasserne bliver ødelagt. Vi har ikke sat dem op for at genere, men for at redde menneskeliv,« siger han.

Hvis man tror, at vi piller dem ned, fordi man smadrer dem, kan man godt tro om. Vi holder jo heller ikke op med at bekæmpe al mulig anden kriminalitet, selv om det også fortsætter Kim Christiansen (DF), transportordfører

»Hvis man tror, at vi piller dem ned, fordi man smadrer dem, kan man godt tro om. Vi holder jo heller ikke op med at bekæmpe al mulig anden kriminalitet, selv om det også fortsætter.«

DF-ordføreren forstår ikke, at folk bliver så vrede over fartkontrollen, at de tyr til selvtægt.

»Man kunne jo også sætte sig ned og tænke over, om man kører som man burde i stedet for,« siger Kim Christiansen.

Hos Vejdirektoratet ærgrer afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen sig over hærværkene, der er gået ud over ganske mange af stærekasserne.

Foto: Jens Thaysen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jens Thaysen/Ritzau Scanpix

»Der er nogle få, det ikke er gået ud over,« siger hun.

Hvor mange af de 20 stærekasser, der stadig er intakte, ønsker hun ikke at komme nærmere ind på.

Hærværksbølgen er dog ikke kommet helt bag på Vejdirektoratet, og derrfor sprænger det heller ikke budgetterne.

»Vi er vant til at sætte ting op i byrummet, så vi ved, at ting bliver smadret. Samtidig har vi skelet til Norge og Sverige, der også har haft lignende erfaringer med stærekasserne, efter de blev sat op,« siger hun.