Aarhus er en by i rivende udvikling. Nye million- og milliarddyre boligprojekter springer op flere steder i byen.

Men udviklingen har fået flere parter til at råbe op. Blandt andet har SF og V ønsket at bremse den fortætning, der sker i Aarhus.

I et interview med JP Aarhus reagerer Aarhus stadsarkitekt, Anne Mette Boye, nu også på debatten om fortætningen i byen.

Her forholder hun sig blandt andet til, at hele 51 procent af borgerne i Aarhus i en meningsmåling fra Epinion har sagt, at der bliver bygget for tæt på byen.

Anne Mette Boye mener, at det er vigtigt at forholde sig til bekymringerne fra borgerne.

»Det skal vi være opmærksomme på, og vi skal også være dygtige til at spørge, hvad de mener med det. Hvad er bekymringen omkring det, og hvad er deres oplevelser? Det er ikke alle steder, det er lykkedes lige godt, og jeg forstår godt, at det giver en generel bekymring,« siger hun og fortsætter:

»Hver gang det ikke lykkes, mister borgerne tilliden i forhold til det næste projekt. Derfor er det så pokkers afgørende, at vi stiller krav om høj kvalitet til bygninger, byrum og helhedstænkning og står ved dem.«

I interviewet påpeger hun, at der med befolkningstilvæksten i Aarhus uundgåeligt vil komme flere nye byområder og nye debatter, der skal tages.