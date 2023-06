Den omsætningsrekord, som Stadil-familien satte sidste år, har de allerede slået.

Men det betyder ikke, at der ikke også har været udfordringer.

Det skriver erhvervsmediet Finans, som blandt andet referer til en video, som Thornico-koncernen – der er stiftet af Christian Stadil og hans far Thor Stadil – har delt.

I den forklarer Christian Stadil blandt andet følgende:

»2022 var et spændende år, selvom man kunne vælge at sætte 'spændende' i anførselstegn.«

Koncernens nyeste regnskab viser ifølge Finans, at man havde en omsætning på hele 12,1 milliarder kroner, hvilket er knap 20 procent højere, end det var året forinden, hvor man for første gang havde opnået en omsætning på mere end 10 milliarder kroner på et år.

I videoen forklarer Christian Stadil dog også, at man har været ramt af stigende råvare- og energipriser, ligesom sportsmærket Hummel sidste år blandt andet var ramt af 'markante etableringsomkostninger' i forbindelse med nye lagerfaciliteter.

Det har betydet, at Thornicos overskud er faldet gevaldigt og endte på 311 millioner kroner.

I videoen slutter Christian Stadil dog med at forklare, at det allerede ser bedre ud for 2023, hvor man har haft 'et historisk højt første kvartal med konsolideret resultat før skat på omkring 300 millioner kroner'.