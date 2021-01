Lovgivningen er på plads, men minkavlerne har endnu ikke set en krone i kompensation for at aflive deres mink.

Tilbage i november blev alle minkavlere med kort varsel bedt om at aflive alle deres mink. Og hvis de gjorde det inden for tidsfristen, ville det udløse en tempobonus. Det skriver DR P4 Midt & Vest.

Og den manglende kompensation frustrerer formand for Midtjyllands Pelsdyravlerforening.

- Det er tarveligt. Jeg synes, det er uværdigt af en dansk regering, at man går ud og stiller avlere i udsigt, at hvis vi udfører den her opgave hurtigt, og det gjorde vi, vi udviste al den samfundssind, man kunne forlange af nogen, nemlig at slå et erhverv ned, og vi gjorde det inden for tidsrammen - men vi har ikke fået noget for det, siger formand John Papsø til DR P4 Midt & Vest.

Minkavlerne har ikke haft en indtægt siden den seneste auktion i september, men der er stadig regninger, der skal betales.

- Det er en stor udfordring. Når vi pelser vores mink, får vi normalt et forskud, når vi leverer de første skind i november, så vi kan klare os til februar. Men i og med at tre fjerdedele af alle skind er destrueret, er det ikke en mulighed. Derfor har vi behov for, at Regeringen lever op til sin aftale, så vi kan få vores bonus, siger John Papsø.

Tidligere indgik politikerne en aftale om, at minkavlerne skulle modtage 30 kroner pr skind, hvis de havde aflivet deres mink inden den 19. november. Ifølge John Papsø svarer det beløb til, at hver avler i gennemsnit har 450.000 kroner til gode.

Kort før jul vedtog de danske folketingspolitikere en lov, der dels har givet hjemmel til aflivningen af mink uden for risikozonerne, men også betaling af tempobonus.

Men selvom formalia er på plads, så lader pengene stadig vente på sig.

I et skriftligt svar til DR skriver Fødevarestyrelsen, at de arbejder på højtryk for at etablere et system, der kan håndtere udbetalingerne af tempobonussen. Men der er en række forhold af både juridisk og økonomisk karakter, som skal afklares, før udbetalingerne kan ske.

- Dette har vist sig at være mere komplekst end ventet. Fødevarestyrelsen arbejder på, at de første af udbetalingerne kan sættes i gang hurtigst muligt, skriver Fødevarestyrelsen.

Ud over udbetalingen af tempobonussen skal partierne nu til at forhandle om en yderligere kompensation, efter at erhvervet er blevet lukket ned.

- Det er min og Socialdemokratiets intention, at minkavlerne skal komme godt videre, og de skal have en erstatning, der svarer til ekspropriationslignende vilkår i forhold til det tab, de har lidt, siger Anders Kronborg til DR P4 Midt & Vest.

Minkavler og formand for Midtjyllands Minkavlerforening, John Papsø, betegner 2020 som både forfærdeligt og traumatisk. Derfor har han et håb og en forventning om, at 2021 bliver bedre.

- Vi er ikke minkavlere mere, så vi skal hver især finde ud af, hvad vi så skal. Vi går ind i 2021 med store forhåbninger om, at der kan findes en løsning, så vi kan betale vores gæld ud, og vi kan blive boende, hvor vi er, siger John Papsø.