Selvom det får hård kritik, så står sundhedsordførerne bag muligheden for en frivillig vaccination med AstraZeneca eller Johnson & Johnson stadig bag beslutningen.

Også selvom ordningen i værste tilfælde vil føre dødsfald med sig.

»Det får jeg ikke ondt i maven over,« siger De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen.

Ifølge tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen bryder beslutningen om en frivillig vaccination med de to vragede vacciner med det grundlæggende princip, at et lægemiddel ikke må skade mere end de gavner.

Lægemiddelloven § 1. Lovens formål er at sikre, at borgerne har adgang til sikre og virksomme lægemidler af høj kvalitet. § 8. Sundhedsstyrelsen udsteder efter ansøgning markedsføringstilladelse til et lægemiddel, hvis forholdet mellem fordele og risici ved lægemidlet er gunstigt. § 8, Stk. 2. Ved afvejning af forholdet mellem fordele og risici ved et lægemiddel vurderes lægemidlets positive terapeutiske virkninger i forhold til risici forbundet med lægemidlets kvalitet, sikkerhed og virkning og risici for uønsket påvirkning af miljøet.

Praktiserende Lægers Organisation, PLO, og Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, har sagt nej til at skulle føre nålen i en fritvalgsordning, og Sundhedsstyrelsen kan ikke anbefale brugen af vaccinerne.

Men det gør ikke stort indtryk på Per Larsen og hans sundhedsordførerkollega hos Dansk Folkeparti, Liselott Blixt.

»Sundhedsstyrelsen anbefaler for eksempel heller ikke medicinsk cannabis, men det mener vi alligevel, at folk skal have mulighed for at få udskrevet. Man skal kunne give folk det ansvar,« siger Liselott Blixt.

Per Larsen kalder det væsentligt, at også 30- til 34-årige har mulighed for at springe køen til det anbefalede vaccineprogram over og vælge de udskældte vacciner til, hvis de har lyst til det.

Liselott Blixt (DF) mener, at folk frivilligt skal kunne lade sig vaccinere med AstraZeneca og Johnson og Johnson. »Man skal kunne give folk det ansvar,« siger hun. Arkivfoto Foto: Emil Helms Vis mere Liselott Blixt (DF) mener, at folk frivilligt skal kunne lade sig vaccinere med AstraZeneca og Johnson og Johnson. »Man skal kunne give folk det ansvar,« siger hun. Arkivfoto Foto: Emil Helms

Så tilbuddet om det frie valg trumfer, at vaccinen ikke er anbefalet?

»Ja, det kan man sige. Det er også en fordel for fællesskabet, for jo flere vaccinerede, jo mindre er sandsynligheden for at blive smittet,« siger Per Larsen.

Liselott Blixt stemmer i:

»Jeg kan godt forstå Sundhedsstyrelsens beslutning, men man skal have muligheden for at vælge den til. Ikke mindst alle dem, der har fået første dose og ikke er trygge ved at skulle have andet stik med en helt anden vaccine.«

Vil du gøre brug af fritvalgsordningen?

Per Larsen, ifølge Nils Strandberg vil vi risikere 15 tilfælde med blodpropper og fem dødsfald, hvis alle i aldersgruppen 20-29 sagde ja til en frivillig vaccine. Hvilket indtryk gør det på dig?

»Der er en risiko, og det er lagt åbent frem. Derfor er det også en frivillig ordning, så folk selv kan bedømme, om det er noget, de vil benytte sig af.«

»Individets ret til at få en vaccine må stå over, at man kommer til at fravige et princip, man ellers har haft.«

»Der kan godt være nogle, der har et inderligt ønske om at blive vaccineret, de har måske luftvejslidelser eller diabetes, så de kan minimere konsekvenserne af at blive smittet. Jeg synes, det er fornuftigt, at man giver folk det valg,« siger Per Larsen.

Per Larsen (C) går ind for en tilvalgsordning, hvor man frivilligt vil kunne få vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson og Johnson, selvom begge ikke kan anbefales af Sundhedsstyrelsen. Arkivfoto Foto: Emil Helms Vis mere Per Larsen (C) går ind for en tilvalgsordning, hvor man frivilligt vil kunne få vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson og Johnson, selvom begge ikke kan anbefales af Sundhedsstyrelsen. Arkivfoto Foto: Emil Helms

Man får i Danmark ikke bare frit de lægemidler, man kunne tænke sig. Man kan ikke bare gå ned og få morfin, hvis man har smerter?

»Nej, men kigger man på indlægssedlerne, så fremgår der en lang række risikomomenter. Når man vælger at tage p-piller, ved man også, at der er øget risiko for at få blodpropper.«

Så du lægger ansvaret over på den enkelte?

»Det er aftalt, at der skal en læge ind og vurdere. Hvis lægen vurderer, at der er en øget risiko i det enkelte tilfælde, vil jeg gå ud fra, at det bliver frarådet. Ellers er det folks eget valg. Jeg ville ikke selv være nervøs for at blive vaccineret med AstraZeneca og Johnson & Johnson.«

Er det ikke at skubbe lægerne foran jer? Er beslutningen ikke din og andre politikeres?

»Beslutningen er ikke vores. Det er en beslutning, som det enkelte menneske skal tage med sig selv.«

»Der er ikke nogen, der er tvunget til noget. Det enkelte menneske må selv vælge, om man vil forcere køen, blive vaccineret og få et coronapas, så man er fri for at blive testet i tide og utide.«

Hvis det viser sig, at vi på ulykkeligvis skulle få dødsfald som følge af den her beslutning, hvor ligger ansvaret så?

»Ansvaret vil i sådan en situation være ens eget. Der er en kalkuleret risiko.«

Får du som medbeslutningstager så ikke ondt i maven ved tanken om, at der kunne komme et eller flere dødsfald som følge af den her ordning?

»Nej, det får jeg ikke ondt i maven over. Det er ligesom hvis folk vælger at tage p-piller og får blodpropper, så har de samme rettigheder for erstatning, som det er tilfældet ved den her vaccine,« siger Per Larsen.