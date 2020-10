Tusindvis af tomme feriehuse og mistede indtægter på omkring en mia kr.

Det ser ifølge branchen for sommerhusudlejning ud til at blive konsekvensen af Udenrigsministeriets nye rejsevejledning, der netop har lukket de danske grænser for så godt som alle tyskere.

»Hvis grænselukningen varer ved til nytår, vil det ifølge et kvalificeret skøn fra hele branchen for udlejning af feriehuse i Danmark betyde, at vi går glip af bookninger af 1,3 mio tyske overnatninger svarende til 31.000 ankomster. Hver tysker bruger i gennemsnit ca. 700-750 kr. i døgnet, så vi taler om en samlet mistet omsætning på omkring en mia kr.,« siger administrerende direktør Per Dam fra Sol og Strand Feriehusudlejning.

»Det er dybt alvorligt, for tyskerne udgør langt størstedelen af gæsterne i danske feriehuse. For hele året tegner de sig normalt for omkring 65 procent af overnatningerne, og på denne årstid er vi helt oppe på 80-85 procent, fordi deres efterårsferier er spredt ud,« tilføjer han.

Ferieudlejerne har ikke alene mærket den øjeblikkelige opbremsning i ankomsten af tyske feriegæster. Nok så alvorligt er det, at grænselukningen også har fået bommen til at gå ned for bookningen til jul og næste år.

»Det fremtidige salg er bare gået fuldstændig i stå på et øjeblik. Alt vores salg foregår online, så vi kan lynhurtigt se effekten af den slags udmeldinger,« siger Per Dam.

Han understreger, at feriehusudlejerne som alle andre har en interesse i at få coronasmitten ned, men man har svært ved at forstå, at danske myndigheder ikke opererer med regionale vurderinger af tyske turister og at et ophold i et sommerhus ikke kan komme på listen over anerkendelsesværdige formål for tilrejsende.

»Hele branchen har fra måske omkring 10 mio tyske overnatninger kendskab til omkring 10 positive tests blandt tyske gæster, så det er en enorm sikker ferieform, som ikke er med til at øge spredningen af smitte,« tilføjer direktøren fra Sol og Strand.

Masser af feriehuse kommer nu til at stå tomme, fordi de tyske lejere ikke længere må komme ind i Danmark. Foto: John Randeris

De lukkede grænser betød også øjeblikkelig travlhed på mange feriehuskontorer fredag og lørdag - ikke mindst langs den jyske vestkyst.

»Hele fredagen arbejdede alle vores udlejningsbureauer på højtryk, fordi tyske gæster gerne ville komme en dag tidligere end den egentlige skiftedag i dag lørdag, hvor de pludselig ikke kunne rejse ind som oprindeligt planlagt,« fortæller Lisbeth Valther - formand for turistsamarbejdet Destination Vesterhavet.

Derfor måtte mange tyske feriehusgæster i al hast pludselig organisere en forudgående overnatning i Danmark inden den egentlige sommerhusferie.

»Men det helt afgørende bliver at få lempet indrejserestriktionerne inden jul, hvor der plejer at komme rigtig mange tyske feriehusgæster. Derfor tror jeg, at vi lige nu allesammen sidder og holder vejret for at se, hvad der kommer til at ske.«

»I øjeblikket er det gennemsnitlige smittetal lavere i Tyskland end hos os, så hvorfor skulle de ikke komme? Hvis de tager ud i et sommerhus og holder god afstand, er der jo ingen fare ved dem. Selv om de kommer tæt på danskerne, når de eksempelvis køber ind, så burde det heller ikke være noget problem, hvis de opfører sig ligesom danskere, for så er er risikoen jo faktisk mindre fra dem,« tilføjer hun.