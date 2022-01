I nat klokken 02:00 kørte Nordjyllands Politi samt Nordjyllands Beredskab ud til en bygningsbrand på en gård ved Nibe.

Nogle naboer havde nemlig set, at gården stod i flammer.

Om det var stuehuset eller ladbygningerne, der var brand i, kunne de ikke se, men der stod en flok heste i ladbygningerne, som i så fald ville være udsat.

»Vi er ude med patrulje og indsatsleder, og det viser sig at være stuehuset, der brænder,« fortæller Jesper Sørensen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Dyrene slap uskadt fra branden. Der var heller ingen mennesker i stuehuset, men det var der ikke af en helt særlig grund.

»Sagen er, at dette stuehus også brændte d. 23 december. Så efter første brand var det ubeboeligt. Der er ikke meget tilbage derude nu,« fortæller vagtchefen.

Årsagen til denne brand, og til at det er sket to gange inden for kort tid, er endnu ukendt.

»Nu har vi vores tekniker og efterforskere derude, der skal undersøge det nærmere,« konkluderer Jesper Sørensen.