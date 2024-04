Iværksætteren Philip Engberg fik en lys idé, og nu tjener han hæderligt på det.



Han står bag den populære app ‘Min strøm’, der har eksisteret siden april 2022.



Et nyt regnskab viser et overskud i hans virksomhed Min Strøm Aps på 750.000 kroner, skriver Finans. Det er det første regnskab for virksomheden.



Og selvom det ikke lyder af meget, så skal det med i regnestykket, at der er trukket 1,5 millioner kroner ud af firmaet til løn til de to ansatte, og samlet er egenkapitalen på 2,5 millioner kroner.

App'en Min Strøm er blevet en stor succes.

Det var under energikrisen, at Philip Engberg fandt ud af, at der kunne være en forretning i at hjælpe danskerne med at spare på energiregningen.

App’en hjælper til med at finde ud af, hvornår strømmen er billigst, så eksempelvis elbilen kan lades op på det mest økonomisk fordelagtigte tidspunkt.

Ifølge Finans meldte Philip Engberg i 2023 ud, at hans app var downloadet 850.000 gange.