En række borgere er vågnet op til en lidt ekstra mørk morgen.

Strømmen er nemlig gået for flere i et område syd for Kalundborg.

Det oplyser elselskabet SEAS-NVE på sin hjemmeside.

På hjemmesiden oplyses det desuden, at årsagen til strømafbrydelsen er ukendt.

Det er særligt borgere i og ved Ubby, der er påvirket.

Det forventes dog, at strømmen vender tilbage snarligt, lyder det.

B.T. følger sagen.