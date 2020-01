Dokumentaren "The Cave" vandt søndag aften en Robert og fik en rørende hyldest af filmbranchen.

En efter en rejste et festklædt publikum sig op i Tivoli Hotel- og Kongrescenter og sørgede for et stående bifald til filmen "The Cave", der søndag aften vandt en Robert-pris for Årets Dokumentar.

I salen var den danske filmbranche samlet for at hylde og fejre hinanden.

Fra scenen fortalte filmens ene klipper, Denniz Göl Bertelsen, at instruktøren bag "The Cave", Feras Fayyad, lige nu er i Berlin, men at han har tilbragt den seneste halvanden måned i Tyrkiet, hvor han prøver at hjælpe sin familie, der er flygtet fra Idlib i det nordvestlige Syrien.

I dokumentaren "The Cave" har han fulgt doktor Amani Ballour - en kvindelig syrisk læge - der leder et underjordisk hospital i det østlige Ghouta.

Mens bomberne bogstaveligt talt flyver om ørerne på hende, gør hun, hvad hun kan for at redde så mange liv som muligt.

- Vi har lavet en film om en del af virkeligheden, som er meget svær at fatte, sagde Denniz Göl Bertelsen.

- Vi ved, at Feras sætter ekstrem stor pris på opbakningen fra den internationale dokumentarbranche og den danske filmbranche i særdeleshed, fortalte han.

"The Cave" har danske producere, dansk producent, danske klippere og dansk sound editor. Feras Fayyed bor til daglig i København.

Hans dokumentar er også nomineret til en Oscar, og kan vinde en pris, når den store amerikanske uddeling finder sted den 9. februar.

Men hvis der er noget, instruktøren bag ønsker sig, så er det, at der slet ikke var brug for hans film, forklarede Denniz Göl Bertelsen.

- Som Feras for nylig har sagt: Sandheden er, at jeg ville ønske, mine film ikke behøvede at eksistere. Jeg ville ønske, jeg stadig var i Damaskus og drak kaffe med mine kunstnervenner, og at dr. Amani stadig var en ung, ambitiøs børnelæge.

- Jeg ville ønske, mine forældre ikke var blevet tvunget til at forlade mit barndomshjem i Idlib, men i stedet er vi alle døde eller i eksil. Og mit land er tabt for evigt. Det eneste, jeg kan gøre nu, er at tale højt om det, så det ikke sker igen. Og jeg vil ikke tie stille, lød det.

Feras Fayyed har tidligere stået bag dokumentaren "De sidste mænd i Aleppo", som han også vandt en Robert-pris for.

"The Cave" havde biografpremiere 9. januar.

