Alle grupper i befolkningen med mange seksualpartnere har høj til meget høj risiko for smitte med abekopper.

Det skriver Statens Serum Institut i en ny risikovurdering.

Sandsynligheden for smittespredning er meget høj blandt mænd, der har sex med mænd og har flere partnere.

Sandsynligheden for smittespredning for andre grupper med mange seksuelle partnere vurderes til at være høj.

Konsekvensen af smitte vurderes dog at være lav for alle grupper, lyder det i den nye risikovurdering.

Tidligere tirsdag meldte Sundhedsstyrelsen ud i en pressemeddelelse, at de vil tilbyde vaccine for abekopper til mænd, som har sex med mænd, og som har flere og skiftende partnere.

»I det aktuelle udbrud er mænd, som har sex med mænd, og som har flere og skiftende partnere, i en særlig risiko for at blive smittet. Derfor bliver de tilbudt vaccination,« lød det fra Sundhedsstyrelsen.

»Det er vigtigt, at man fortsat er opmærksom på symptomer på abekopper hos sig selv og andre, selvom man er vaccineret, da ingen vacciner beskytter 100 procent.«

Smitte med abekoppevirus sker ved tæt fysisk kontakt. Risikoen for smitte er ikke knyttet til køn eller seksualitet, men til et kontaktmønster med hyppig, tæt kontakt.

Hvis man vælger at tage imod tilbuddet om den pågældende vaccine, der hedder Imvanex, vil man skulle have to stik – med minimum 28 dages mellemrum.

»Der er først fuld effekt af vaccinen efter andet stik, men vi forventer, at der allerede en uge efter første stik vil være effekt af vaccinen, og man derfor får et mildere sygdomsforløb, hvis man bliver smittet,« siger Helene Probst, som er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.