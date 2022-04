»Vi har haft enkelte tilfælde i Danmark, hvor der ikke var flere behandlingsmuligheder.«

Meldingen fra SSI er yderst dyster.

Den omhandler den stigende resistens mod antibiotika, som længe har været et stort problem flere steder i Europa og verden. Og nu er problemet for alvor også begyndt at kunne mærkes i Danmark.

Det er ovenstående citat fra Brian Kristensen, der er sektionsleder hos SSI, til Avisen Danmark er et alarmerende opråb.

For penicillin og andre typer antibiotika er ganske enkelt begyndt ikke at virke.

Det gør, at lægerne står tilbage magtesløse, som anden del af citatet fra Brian Kristensen bevidner.

»Hvor lægen altså bare ikke kan gøre mere, og patienten kan ende med at miste livet,« siger han.

Allerede tilbage i 2017 – lang tid inden nogen havde skænket covid-19 en tanke – var SSI ude og slå alarm om multiresistens.

Det gjorde man i en pressemeddelelse, hvor man slog fast, at det er et problem, der er så stort, at det bør løses samlet i EU.

»Det anslås, at der hvert eneste år dør over 25.000 europæere som følge af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika,« sagde Ute Wollf Sönksen, overlæge hos SSI, dengang og uddybede:

»Hvis der ikke gøres en helhjertet indsats i disse lande meget snart, risikerer vi, at operationer som eksempelvis knæ- og hofteoperationer bliver langt farligere at udføre, fordi der kan opstå infektioner med multiresistente bakterier, som ikke kan behandles med antibiotika.«

En del af årsagen til, at antibiotika er mindre og mindre effektivt, skal findes i, at der i store dele af verden har været et overforbrug, hvor behandlingen er blevet brugt for lempeligt.

I Danmark og resten af Norden har vi været bedre til at begrænse brugen. Og derfor oplever vi endnu ikke de samme problemer som i for eksempel Sydeuropa.

Men det er blot et spørgsmål om tid, mener Brian Kristensen.

Han fortæller til Avisen Danmark, at man kun kan håbe på at begrænse problemet med multiresistente bakterier, ikke vende tendensen.