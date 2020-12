Siden 16. december har smittetal vist, at restriktionerne virker, lyder det fra SSI's direktør, Henrik Ullum.

Det har virket, at der er blevet skruet op for restriktionerne for at begrænse coronasmitten i det danske samfund.

Det konkluderer Henrik Ullum, der er direktør fra Statens Serum Institut.

- Siden 16. december har smittetal og positivprocent i både pcr- og antigentest vist, at restriktioner virker, skriver han på Twitter.

Positivprocenten, som han henviser til, er, hvor stor en andel af de coronatest, der kommer svar på, som er positive for covid-19.

Den var 14. december på 3,50 procent, hvilket var det højeste siden foråret. Tirsdag var den faldet til 1,87 procent.

Smitten var stigende i starten af december, og det betød, at nye restriktioner blev indført gradvist i hele landet.

Blandt andet måtte restauranter ikke have siddende gæster, og teatre og andre kulturinstitutioner skulle også lukke.

16. december blev der så skruet yderligere op for tiltagene. Og de har altså virket ifølge Henrik Ullum fra SSI.

Blandt andet skulle landets storcentre og indkøbscentre fra dagen efter lukke, og fra 21. december gjaldt det også liberale erhverv som frisører.

Ullum takker på Twitter alle danskerne for at følge myndighedernes råd og påbud. Han sender samtidig en bøn om, at man husker at holde fokus på god afstand, hygiejne og at se få mennesker.

Tirsdag viste det såkaldte kontakttal også, at smitten er aftagende.

Kontakttallet, der tidligere blev kaldt smittetrykket, viser, hvor mange andre en smittet person i gennemsnit giver smitten videre til.

Det er faldet til 0,9 fra 1,2 i sidste uge. Det svarer til, at 10 smittede nu giver smitten videre til 9 - og ikke 12 - andre.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var tirsdag også ude at sige, at det går den rigtige vej, og at restriktionerne virker.

- Men vi er der ikke endnu. Vi går en hård tid i møde. Indlægstallene stiger stadig. Og vores sundhedspersonale oplever et stort pres.

Hun sendte derfor en kraftig appel til danskerne om at blive ved.

- Det er nu, vi skal holde fast! Det ved jeg, vi kan, lyder det fra statsministeren.

/ritzau/