SSI har fat i den lange ende, når det gælder almindelige antibiotika.

For i et nyt studie fra Statens Serum Institut, der viser det sig, at helt almindelige antibiotika – stik imod den gængse viden – ser ud til at kunne dræbe multiresistente stafylokok-bakterier.

Det har SSI selv oplyst i det anerkendte tidsskrift Nature Communications.

Indenfor de seneste årtier er der på verdensplan sket en stor stigning i antallet af hospitalserhvervede infektioner med multiresistente stafylokok-bakterier af typen S. epidermidis.

Bakterien vokser på huden, men kan give invasive infektioner såsom blodforgiftning, infektioner i knogler og led samt infektioner i indopererede proteser.

»Det er meget lovende resultater, for der er et stort behov for flere behandlingsmuligheder over for den type bakterier,« forklarer Jesper Larsen, der er seniorforsker på SSI, og har ledet studiet.

»Ikke mindst så vi undgår at behandle med såkaldte 'last resort'-antibiotika, det vil sige bredspektrede antibiotika, som kun skal bruges som sidste udvej, når al anden antibiotika ikke virker.«

SSI skriver, at resultaterne er overraskende, for de to lægemidler burde ikke være i stand til at dræbe netop den type multiresistente bakterier.

»De multiresistente bakterier er nemlig naturligt resistente over for clavulansyre, og indeholder desuden et gen – mecA – som gør dem resistente overfor de fleste β-laktam antibiotika, herunder penicilliner (for eksempel amoxicillin) og cefalosporiner.«

»Vores undersøgelser viser, at mange af bakterierne har mutationer i mecA, der gør dem følsomme over for almindelige penicilliner, men kun når man kombinerer dem med clavulansyre,« forklarer seniorforsker Jesper Larsen.

Forskerne er efterfølgende gået i gang med at undersøge, hvad den præcise årsag til effekten er, hvorefter der skal laves kliniske forsøg.