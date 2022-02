I flere uger har en række prominente forskere med tusindvis af følgere på sociale medier haft et særligt fokus, når snakken faldt på coronavirus: Danmark.

Kritikken er væltet ned over de danske myndigheder og beslutningen om at genåbne landet. Det har udviklet sig så voldsomt, at Statens Serum Institut (SSI) har set sig nødsaget til at gå ind i sagen.

Manden i centrum for kritikken af Danmark, statsminister Mette Frederiksen, de danske sundhedsmyndigheder og medier over en bred kam hedder Eric Feigl-Ding.

Han er en forsker med en fortid på det anerkendte og verdensberømte Harvard Universitet.

Han er også epidemiolog og sundhedsøkonom og har opbygget en følgerskare på Twitter på næsten 700.000 ved blandt andet at producere Twitter-tråde om coronavirus som dem, der har omhandlet Danmark de seneste uger.

Feigl-Dings skriverier om Danmark har skabt voldsom debat. Ikke mindst herhjemme. Her er et udpluk af de ting, han har skrevet om Danmark.

»Min Gud. Danske politiske ledere har fuldstændig tabt sutten ved at løfte alle coronarestriktioner. Det her er eksponentielt stigende antal dødsfald, ikke smittetilfælde. Det her er, hvad der sker, når et lands ledere manipulerer sine egne borgere,« skriver han om en graf over Danmarks udvikling i antal døde med corona.

»Der er en komplet endemisk vrangforestilling i gang i Danmark lige nu.«

»Danske medier er også medskyldige i det her, når de ignorerer, at antallet af dødsfald går op.«

»Statsminister – du bør reflektere over, hvordan historien vil huske dig, når man ser tilbage på dette øjeblik … Det vil ikke ende godt,« skriver han og tagger Statsministeriets officielle Twitter-profil.

Eric Feigl-Ding mener blandt andet, at det markant stigende antal af coronadødsfald og -indlæggelser direkte skyldes beslutningen om at løfte alle restriktioner herhjemme. Det samme mener han er tilfældet med overdødelighed herhjemme.

Hos SSI har man bemærket den stigende aktivitet på sociale medier omhandlende Danmark.

Og man har bemærket Eric-Feigl-Dings skriverier.

Det fik seruminstituttet til at gå ud og svare Feigl-Ding på Twitter tirsdag. Og i samme ombæring har man taget det usædvanlige skridt at lave en engelsksproget hjemmeside om den misinformation, man mener, han står i spidsen for.

»Vi går ikke ind og deltager i debatter. Men når vi ser misinformation, så går vi ind og forsøger at give dem den rigtige data,« siger pressechef hos SSI, Flemming Platz, til B.T.

»Der er flere hovedpersoner i den her kampagne af misinformation. Og den ene er Eric Feigl-Ding. Og når vi ser det, så forsøger vi at blande os med de rigtige tal,« uddyber han.

Hos SSI mener man, at den amerikanske forsker fra- og tilvælger de tal, han kan bruge i sin fortælling om, at Danmark er på den helt forkerte kurs, når det kommer til coronavirus.

»Han har udelukkende fokus på indlæggelser og dødsfald. Men han udelader at se på, hvor mange der er på intensiv og i respirator,« siger Flemming Platz.

Selvom man fra SSIs side har svaret Eric Feigl-Ding på Twitter, så har man besluttet, at man ikke ønsker at tage direkte kontakt.

»Han arbejder ud fra sin virkelighed og platform. Og samtidig kunne det blive anset for at være lidt aggressivt at tage direkte kontakt, så det har vi ikke gjort,« siger Flemming Platz.

Han fortæller samtidig, at SSI har forsøgt at påpege, at det er begyndt at skelne i sine data mellem de såkaldte 'med' og 'på grund af', når det gælder coronaindlæggelser og -dødsfald.

Den giver Feigl-Ding dog ikke meget for. Det fremgår af yderligere tweets fra hans hånd det seneste døgn.

»Kære SSI – den, der kører jeres konto, er i gang med en stor bjørnetjeneste for jeres befolkning og verden. 'Med og på grund af' er velkendt corona-benægtelse, som man brugte i de tidlige stadier af pandemien. Det er BENÆGTELSE,« skriver han og kalder det, de danske myndigheder er i gang med, for »propaganda«.

Hos SSI kan man dog se en mulig ende på det, de anser for en kampagne af misinformation, fortæller Flemming Platz.

»Smittekurven burde knække i de her dage. Og så kan det være, stemningen skifter,« siger han.

B.T. har bedt Eric Feigl-Ding om kommentar til SSIs kritik. Han er endnu ikke vendt tilbage.