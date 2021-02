Kritikken af regeringens beslutning om at aflive alle landets mink og dermed de facto lukke branchen er kun taget til, efter regningen er gjort op.

Op mod 18,8 milliarder kroner skal staten betale i erstatning til minkavlerne. Nu forsvarer Statens Serum Institut (SSI) beslutningen.

Det var en risikovurdering fra SSI, der fik Mette Frederiksen til at beordre masseaflivningen.

Statsministerens hovedargument var den nye minkmutation cluster 5, som ifølge SSI kunne være modstandsdygtig over for vacciner.

Regeringens beslutning bygger på Kåre Mølbaks forkerte råd, som stammer fra SSI's dårlige forsøg og vildledende fortolkning af forsøgene Niels Høiby, professor i mikrobiologi, Rigshospitalet og medlem af Liberal Alliance

Men kun få dage efter pressemødet 4. november blev der sået tvivl om det faglige grundlag for beslutningen.

Statsministeren havde ikke indhentet rådgivning fra Lægemiddelstyrelsen, før hun tog beslutningen.

Styrelsen – som er den myndighed, der vurderer vacciners virkning – affejede i et notat 9. november truslen fra cluster 5.

Desuden har en række uvildige eksperter skudt det faglige grundlag ned. Professor i mikrobiologi Niels Høiby fra Rigshospitalet mener, at arbejdet udført af SSI er direkte misvisende, har han tidligere forklaret.

Mette Frederiksen beordrede 4. november alle mink i Danmark aflivet. Det var der dog ikke lovhjemmel til.

»Der var ingen lødig faglig begrundelse for at dræbe alle minkene og lukke hele minkerhvervet. Regeringens beslutning bygger på Kåre Mølbaks forkerte råd, som stammer fra SSIs dårlige forsøg og vildledende fortolkning af forsøgene,« sagde Niels Høiby 11. januar til B.T. efter at have gennemgået grundlaget.

Sundhedsstyrelsen (SST) har også talt truslen fra minkmutationer ned.

På et møde i krisestaben National Operativ Stab afviste SSTs repræsentant Mette Frederiksens skrækscenarie – at minkmutationen kunne forårsage en ny pandemi med udgangspunkt i Nordjylland.

SST bakkede dog op om minkudryddelsen, fordi coronavirus spredte sig hurtigt blandt mink og smittede mennesker, især i Nordjylland.

Til trods for kritikken af SSIs vurdering af mutationen cluster 5 holder instituttet i dag stadig fast i, at dets risikovurdering fra 3. november er retvisende. Det skyldes blandt andet frygten for nye mutationer.

'Vi vurderer stadig, at risikovurderingen af 3. november er retvisende,' skriver Tyra Grove, konstitueret faglig direktør i Statens Serum Institut, i et skriftlig svar.

'Mange af de nye virusvarianter, der også er rejst bekymring om på det seneste i forhold til vaccineeffektivitet, som for eksempel B1.351 (fra Sydafrika) er også kendetegnet ved mutationer i Spike-proteinet, der medfører nedsat følsomhed for antistoffer,' uddyber hun og tilføjer:

'Så udover bekymringen om det store virusreservoir i mink og den smitte, der skete fra mink til mennesker, havde vi en generel bekymring om de nye virusvarianter, der opstod i mink,' forklarer hun.

Tyra Grove Krause holder fast i, at SSI's vurdering af truslen fra coronavirus i mink var retvisende.

På selve dagen, hvor regeringen tog beslutningen, fortalte Kåre Mølbak, tidligere faglige direktør i SSI, at 'man gerne ville have et endnu bedre fagligt grundlag, men det er der ikke tid til, hvorfor det rigtige at gøre er at handle nu'.

Det skete på et møde, hvor partilederne blev orienteret om regeringens beslutning. Læs referatet fra mødet her: