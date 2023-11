Danske forskere fra Statens Serum Institut (SSI) har opdaget en ny bakterie, der er skyld i en sjælden lidelse.

Det er den hidtil ukendte mycoplasma phocimorsus, der forårsager lidelsen 'sælfinger' – en smertefuld håndinfektion.

Ifølge SSI har instituttets forskere som de første i verden karakteriseret bakteriearten og givet den navnet 'phocimorsus', der er latin for 'sælbid'.

En komplikation ved sælfinger er, at infektionen kan give nedsat bevægelighed, brede sig op i armen og kræve kirurgisk behandling.

Forskerne har dog nu påvist, at bakterien er følsom over for antibiotika, hvilket gør det muligt at målrette behandlingen.

SSI har gjort fundet efter i årevis at have modtaget prøver fra patienter fra Danmark, Sverige og Norge, lyder det.

Der findes flere mycoplasma-bakterier, der kan give infektioner hos mennesker. Blandt andet mycoplasma pneumoniae, der er skyld i det, der populært kaldes 'kold lungebetændelse, og mycoplasma genitalium, som er en seksuelt overført sygdom, der giver klamydia-symptomer.