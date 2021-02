Virusmutationen E484K, der kan nedsætte effekten af vacciner, er fundet i foreløbig 67 coronaprøver i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en status- og risikovurdering, der er offentliggjort lørdag aften.

8 af de 67 påviste tilfælde er coronaprøver, hvor folk er smittet med varianten B1351. Det er den, der også omtales som den sydafrikanske variant. Den er også fundet i andre varianter, heriblandt den brasilianske, også kendt som P1.

Den er i Danmark ikke fundet i den britiske variant, B117. Det betyder dog ikke, at mutationen ikke kan forekomme i B117. Det er nemlig påvist i Storbritannien.

SSI beskriver mutationen E484K som en mutation i virus' spikeprotein, som er der, antistoffer fra de kendte vacciner binder.

Laboratorieforsøg har vist, at vaccinerne ikke er lige så effektive på virus med den konkrete mutation.

- Det betyder dog ikke, at vaccinerne ikke forventes at virke. Der er heller ikke tegn på, at mutationen i sig selv medfører en øget smitsomhed, skriver SSI.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst SSI om, at ti af tilfældene har relation til rejseaktivitet i Nigeria, Brasilien og Schweiz. Ti personer kan knyttes til udbrud på en skole i hovedstaden, mens ni personer har forbindelse til en arbejdsplads i Odense.

Seruminstituttet henviser i sin risikovurdering til flere studier, der er lavet på baggrund af laboratorieforsøg. De har vist, at både tidligere covid-19-patienter og vaccinerede personer kan have sværere ved at neutralisere ny smitte med mutationen E484K.

Det fremgår af notatet, at der kun er begrænset data til at vurdere risikoen for det, man kalder vaccinesvigt. Men risikoen vurderes umiddelbart at være lav for vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Men Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) holder nøje øje med mutationen E484K, ligesom det har fokus på andre mutationer og varianter af virus.

- Der er international bekymring for forekomsten af E484K-mutationen, og SSI deler denne bekymring, hedder det.